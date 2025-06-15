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專訪／袁澧林狂嗑15間麻辣鍋！動用許光漢幫訂位　同桌劉以豪免費肉盤get

記者蕭采薇／專訪

香港女星袁澧林近年積極來台發展，不僅在電影《山忌 黃衣小飛俠》與劉以豪飾演情侶，更陸續與周興哲、曹佑寧等台灣男神合作，加上先前與許光漢合演的香港電影《他年她日》。她也結交不少台灣好友，甚至想吃麻辣鍋，還有許光漢幫忙訂位。

▲▼《山忌 黃衣小飛俠》袁澧林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《山忌 黃衣小飛俠》是袁澧林第一部在台灣主演的電影。（圖／記者湯興漢攝）

在台灣長時間拍戲生活，袁澧林透露自己對台灣美食情有獨鍾，尤其熱愛麻辣鍋。她自豪地說：「我已經吃過15家以上，心中還有自己的排名，偏偏最喜歡的那間，是公認的難訂位。」袁澧林笑說，剛開始很常要麻煩台灣朋友幫忙，「我和9m88的經紀人，對話都是『幫我訂x記』。」她不好意思的說：「好像光漢也有幫我訂過一次。」

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拍攝《山忌 黃衣小飛俠》期間，她也曾和包括劉以豪的劇組成員，一群7、8人去吃麻辣鍋，「店主認出他們後，竟招待了一盤印有劉以豪照片的牛肉！」讓她見識到台灣人的熱情，直呼非常有趣。

▲▼《山忌 黃衣小飛俠》電影首映會-劉以豪、袁澧林、曹佑寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》和劉以豪、曹佑寧等男神合作。（圖／記者周宸亘攝）

除了美食，袁澧林笑說：「被這邊的計程車司機感動過很多次。」她說，像是香港司機，聽到要幫乘客拿行李，多少會有些不情願。但台灣是看到她提行李，還會主動下車幫忙，並說道：「欸欸欸，你先上車好了，你先上車好了」令她備感窩心。

▲▼《山忌 黃衣小飛俠》袁澧林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲袁澧林是影迷心中的「文青女神」，但她私下除了是文藝咖，還喜歡吃麻辣鍋。（圖／記者湯興漢攝）

身為古天樂公司旗下的藝人，袁澧林透露原本和老闆古天樂沒什麼交集，也沒講過什麼話。甚至他們在合作拍攝電影《送院途中》時，還曾因為演技略為生澀，當場被古天樂「高分貝教育」。

袁澧林坦言，現在看到他還是會害怕，「在他面前總覺得自己菜菜的。」不過一年半前，古天樂主動打給袁澧林的經紀人，表示想約她吃飯。原來是看了袁澧林的作品後，想稱讚她表現非常好，「好到我想和妳深聊那個角色。」也終於到這時候，她才覺得獲得老闆認可，也感覺和前輩更近了一步。

 

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