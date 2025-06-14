YTR查理挺4月肚「狂走1.5萬步」　爬樓梯上29樓：想當活力孕婦

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年和瑞典男友Jonas結婚，去年小倆口正式搬到瑞典生活，上個月底她開心宣布懷孕的消息，喜獲一票祝福。目前懷孕邁入4個月的她，最近也在社群發文分享近況以及孕肚照。

▲查理懷孕4個月分享近況。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

查理曬出身穿黑色泳衣的照片，她站在戶外泳池旁，4個月大的孕肚一覽無遺。她還在限動中透露，來到巴黎後幾乎每天都走超過15000步，甚至有天還挑戰爬樓梯上到29樓。對於這樣的高強度的活動，她以輕鬆的語氣表示：「只要身體沒有不舒服、不會太累，我都覺得這是很好的運動。」並坦言自己想當個健康且有活力的孕婦。

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▲查理自爆爬樓梯上29樓。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

此外，查理還以「這次來巴黎才發現巴黎是孕婦地獄」為題發文，身為孕婦的她坦言對空氣品質特別敏感，而巴黎街頭隨處可見抽菸民眾，讓她備感困擾。查理無奈表示：「通常遇到有人抽煙，我會憋氣然後默默飄走，但是在巴黎，真的怎麼逃也逃不掉」，就連走在路上前後左右都是抽煙的人，甚至有人邊走邊抽，讓她想加快腳步避開也無能為力。

▲查理5月底公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

查理進一步提到她在五星級飯店吃早餐，結果坐在她隔壁桌的人直接抽起煙，讓她和老公只好換到更遠的位子，沒想到新鄰桌同樣點燃香菸，最後他們只好草草吃完早餐，趕緊回房間休息。面對煙害的無力感，查理舉瑞典人常抽的比較不會影響到他人，不過她也坦言「對身體也不好，但至少不會製造二手煙危害他人。」

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）