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五月天睽違8年再訪哈爾濱　台下歌迷舉牌「太靠X了」阿信當場反嗆！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會昨（13日）起一連三天和9萬名歌迷在哈爾濱國際會展體育中心體育場狂歡，也是他們此次巡演最北的一站，有歌迷高舉「太靠北了，終於等到你們來！」還說這是「最靠北的5525」，讓阿信忍不笑回：「你才『靠北』咧！」當晚演唱會結束後，阿信還特別走訪哈爾濱知名的聖索菲亞教堂，被不少粉絲巧遇，展現驚人體力。

▲▼五月天哈爾濱演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天睽違8年在哈爾濱開唱。（圖／相信音樂提供）

2003年五月天首次造訪哈爾濱舉辦簽唱會，台下僅10位歌迷捧場，如今則是站上9萬人場地，五月天過去的歌曲〈時光機〉、〈我們(時時刻刻)〉兩首MV，以及2004年參與劉亦菲和陳柏霖電影《五月之戀》的拍攝地都是在哈爾濱，2003年則是五月天第一次到哈爾濱，在零下20度的哈爾濱拍攝，回憶當時一下飛機看到零下15度的白雪滿是興奮，石頭說：「一下飛機看到雪很開心，就脫掉上衣躺在雪上。」怪獸接著說：「差點變冰棒。」結果回來石頭就因為肺炎而住院。

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▲▼五月天哈爾濱演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天送上浪漫的草莓月亮。（圖／相信音樂提供）

距離他們上次來哈爾濱也已8年之久，這次攜著「回到那一天」25週年巡迴演唱會前來，體育場的五月天裝飾，點歌的有求必應，演唱會上環場巴士巡航狂歡，還出動1500台無人機在星空中隨著歌曲變換出20種圖案，總計超過30分鐘的無人機震撼場面，最後安可再獻上前陣子超夯的「草莓月亮」，讓觀眾又驚又喜。

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