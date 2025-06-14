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《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

記者陳芊秀／綜合報導

還記得陸劇《微微一笑很傾城》嗎？該劇改編自人氣作家顧漫的同名小說，在串流付費服務尚未普及前，2016年在大陸電視頻道、YouTube同步更新，YT曾創下破千萬的觀看紀錄（現在已下架）。原本被視為甜寵經典的作品，劇情卻在近年頻頻引發爭議，更有人質疑女主角結局「真的是你想要的生活嗎？」連原作者的發言也被挖出。

▲▼《微微一笑很傾城》甜寵劇情轟動一時，如今被議論是恐怖故事。（圖／翻攝自微博）

▲《微微一笑很傾城》甜寵劇情轟動一時，如今被議論是恐怖故事。（圖／翻攝自微博）

《微微一笑很傾城》描述計算機系（台灣稱資訊工程系）的系花「貝微微」不但是學霸、有正義感，還擁有美艷的外貌，與大學校草肖奈意外在電玩遊戲上結為俠侶，崇拜對方視為「大神」，兩人在校園相認後火速相戀，更支持對方在遊戲界創業，最後兩人結為夫婦，改編成電視劇由鄭爽、楊洋主演，導演林玉芬執導，當時掀起全大陸追劇熱潮，帶動了網戀甜寵劇的翻拍熱潮，男主角「大神」的全能人設時至今日，許多大陸現代偶像劇也有同款的設定。

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劇集至今近10年，網路討論風氣也有所轉變。網友翻出小說結局，發現女主角「貝微微」原本是計算機系學霸，學業排名第一，被看好未來大有前途，小說最後女主角一畢業就結婚，進了肖奈創業的小公司（致一科技）實習兩年沒有領薪水，3年生下2個孩子，最後被4歲的兒子嫌棄說「笨」。有網友感慨「可能她真的過得很幸福，但還是覺得她的人生該有更好的走向」、「時代變了，現在看《微微一笑》真的會兩眼一黑」，還有短影片評價「當年看覺得好甜好甜，現在覺得這簡直是恐怖故事」。

▲▼《微微一笑很傾城》女主角貝微微是學霸美女，小說婚後生活引發網友議論。（圖／翻攝自微博）

▲▼《微微一笑很傾城》女主角貝微微是學霸美女，小說婚後生活引發網友議論。（圖／翻攝自微博）

▲《微微一笑很傾城》女主角貝微微是學霸美女，小說婚後生活引發網友議論。（圖／翻攝自微博）

▲▼《微微一笑很傾城》甜寵劇情轟動一時，如今被議論是恐怖故事。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網評論《微微一笑很傾城》內容全變。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網評論《微微一笑很傾城》內容全變。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網評論《微微一笑很傾城》內容全變。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網評論《微微一笑很傾城》內容全變。（圖／翻攝自微博）

▲網友議論，貝微微去男主角公司打雜沒領薪水，婚後3年生2娃，被4歲兒子嫌笨，如今重看「有些恍惚」。（圖／翻攝自微博）

顧漫是大陸人氣小說家代表之一，筆下愛情作品《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《杉杉來吃》、《你是我的榮耀》翻拍電視劇，全都造成收視轟動，締造不敗紀錄。她的新作《驕陽似我》也翻拍成劇集外傳今年內播出。她2023年發文回應小說《驕陽似我》出版話題時，曾提及注意到網路思潮進步，很多人對她過去的作品有了不同看法，她表示《微微一笑》是10多年前的著作，如今陸續有不同聲音出現，「一開始我會覺得很無辜，有類似『沒有呀我不是要表達這個意思』、『為什麼大家當時都覺得很清新現在卻要被罵』之類的想法，但是轉念一想，人都在往前走，觀念亦會發生變化，我自己也會對過去的事物有不同的看法……」。她表示為過去的自己和過去的作品接受一切討論、肯定和喜愛，批評和否定，「這都是我的榮幸」。

▲▼《微微一笑很傾城》甜寵劇情轟動一時，如今被議論是恐怖故事。（圖／翻攝自微博）

▲顧漫曾回應小說被大眾重新解讀。（圖／翻攝自微博）

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微微一笑很傾城

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