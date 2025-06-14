知名民歌手罹肺腺癌6年...近況曝光！　現身蔡琴演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

民歌歌手葉佳修2019年自爆罹患肺癌，並將左上肺葉切除，抗癌成功，13日他現身蔡琴演唱會，當蔡琴唱到〈鄉間的小路〉時，還特別把坐在台下的葉佳修請上台合唱。

▲蔡琴與葉佳修。（圖／讀者提供）

見到好友到場，蔡琴笑說：「你唱的歌都很紅，當年差點把『龍的傳人』（指李建復）幹掉！」她更語出驚人爆料：「前陣子聽說你肺開刀。」葉佳修解釋，是6年前肺腺癌開刀，經手術治療，切除左上肺葉。

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他還特別點名感謝自己在台大醫院的主治醫生陳晉興，讓他可以繼續唱歌，「大家聞癌色變，但他讓我開完刀後可以唱六年！」而幽默葉佳修昨晚唱完後還忍不住笑說：「這也是我第一次重感冒還能唱歌的。」最後蔡琴獻上「愛的抱抱」，喊話未來仍要繼續聯絡。

▲蔡琴一連三天開唱。（圖／記者李毓康攝）

此外，昨晚蔡琴為切合主題「不要告別」，特別選唱了一首出道46年來從未在台上公開演唱的〈你是最冷的情人〉獻給歌迷，她表示：「這是我1995年專輯中的一首好歌，這首歌從來沒有別人翻唱過，連我這個演唱人也是第一次在台上唱。並特別感謝作詞作曲人邰肇玫與高愛倫，「我會牢牢地記住你們！」