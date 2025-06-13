賈靜雯「露香肩同框梧桐妹」！　被拍鉛筆腿網驚：根本姊妹花

記者王靖淳／綜合報導

星二代梧桐妹（Angel）是女星賈靜雯的大女兒，平時會透過社群分享母女日常的她，最近在IG曬出一張兩人合照，畫面曝光後，除了掀起網友暴動之外，同時也令不少人留言驚呼彷彿姊妹：「不說以為是姊姊！」

▲梧桐妹與賈靜雯感情好。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

透過梧桐妹分享的照片可見到，她身穿灰色短袖短版上衣，下身是一件淺藍色破洞寬版牛仔褲，再搭配一雙厚底白球鞋，她將雙手交叉，開心地和媽媽貼臉站在一起，並對鏡頭露出燦笑。賈靜雯則穿著一件黑色背心，頭上戴著一頂灰色棒球帽，並配戴一副墨鏡遮陽，將手靠在女兒的肩上。值得一提的是，她外搭的白色外套滑落露出香肩，讓網友忍不住好奇問她：「媽咪為什麼又露香肩？」

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▲梧桐妹曬與賈靜雯的近照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

事實上，梧桐妹不久前才在社群曬出與媽媽一同換上短褲外出逛街的合照，畫面中可見到母女倆完美展現筆直美腿。近年她打扮得越來越有女人味之後，賈靜雯曾表示畢竟大家都年輕過，當了父母後就知道「心臟要夠強大。」相較之下，她透露修杰楷管得更多、宛如教官一樣，原因是她容易心軟，有一部分育兒的問題交由老公管教比較適合。