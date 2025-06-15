《魔鬼的計謀2》超頂級卡司陣容　獨屬於高智商菁英的生存遊戲

文／人物誌

Netflix韓國實境秀《魔鬼的計謀》，以精緻的遊戲設計、才貌兼具的藝人陣容，以及高材生、職業棋士的加入，使這款硬核智力競技節目，在亞太地區收穫壓倒性的好評。承繼著首季的成功，於2025年新推出的《魔鬼的計謀2》，集結首季製作團隊，打造更大的遊戲場館、邀請更具話題性的公眾人物，讓高智商菁英齊聚一堂比拚權謀詭計，展現為圖勝利而藏不住的人性真實面。

▲《魔鬼的計謀2》頂級卡司陣容，韓國職業棋士李世乭。（圖／Netfilx，下同）

醫科天才、美國會計師、前世界棋王，令人瞠目結舌的頂級卡司陣容

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首季《魔鬼的計謀》，找來了「SEVENTEEN」夫勝寛、《Blind》河錫辰等高人氣明星，而今年推出的《魔鬼的計謀2》，更是推出令人大吃一驚的卡司陣容，包含前女團「本月少女」成員Chuu、「Super Junior」圭賢、演員尹邵熙、《雨傘學院》韓裔演員Justin Min，以及醫學生、整形醫生、會計師、桌遊YouTuber等各方人才，各自運用其專業在機智對弈取得勝利。

卡司陣容之中必須單獨提到的，必然是人稱「不敗少年」的職業棋士李世乭（李世石），職業生涯奪得18次國際棋賽冠軍，在圍棋界是千萬人景仰的傳奇人物；2016年，李世乭代表人類與AlphaGo對弈，縱使最終AlphaGo以4：1戰勝李世乭，但第四局李世乭憑藉「神之一手」突破AI強大棋力，艱辛拿下的一勝，意味著人類在面對強大的人工智慧，仍然存在取勝的可能。

節目中，沉穩內斂的李世乭，將圍棋對弈時的心戰攻防帶入遊戲中，加上樂於正面挑戰所有難題的性格，為節目注入一股活水，也因此圈了不少非棋界的粉絲。

14位參賽者爭奪勝利不擇手段，不只鬥智更須展現社交手腕

《魔鬼的計謀2》總共14位參賽者，要在七天的集宿生活中，每日參加一場正賽，勝者能夠居住在舒適的「生活館」，敗者則送至「監獄」；一旦進入監獄，便要在晚間進行攸關淘汰的牢獄賽。與首季相同，判斷輸贏的依據為「皮斯」的多寡，透過在遊戲中取勝、滿足特定條件，便能夠獲得額外的皮斯，而造型各異的皮斯，也藏有關於遊戲的線索。

節目中充滿前所未見的遊戲項目，搭配強大的美術製作，使14位玩家每天都能在遊戲場館發現隱藏的彩蛋，觀眾也能一同跟著線索，體驗偵搜破案的快感。除了在遊戲中鬥智鬥勇，透過與人結盟、交換情報、賄賂對手，甚至是聯手排擠強勢玩家，只要不以非法手段行動，任何能夠贏下賽局的手段皆不被禁止，如何獲得大家的好感、遮掩個人的鋒芒，更是這款智競節目精彩好看的醍醐味所在。

《魔鬼的計謀2》共計12集，全集數皆已上架Netflix。

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