陸女星紅毯慘摔！失誤踩裙「跌跪雙手撐地」　高EQ反應被爆讚

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星王子文近日受邀出席活動，一身金色亮片禮服閃耀登場，卻在紅毯上不慎跌倒，疑似踩到自己的裙襬，整個人重心不穩，雙手撐地、整趴在地上，畫面曝光後引發網友熱議。事後她本人也幽默發聲：「沒事兒！放心，還好姐們兒練過」，展現高EQ。

▲王子文紅毯跌倒。（圖／翻攝自微博／娛婆）



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從畫面可見，王子文身穿金光閃閃的貼身禮服，手拿小巧手包，儀態優雅地走在紅毯上。然而，期間她疑似裙擺過長導致踩步不順，她突然身體向前傾倒，瞬間雙膝跪地、雙手撐地，整個人幾乎伏地摔趴。雖然瞬間驚險萬分，但她隨即迅速起身整理禮服，恢復氣場，展現敬業與大方。

▲王子文迅速起身整理衣服，繼續完成工作。（圖／翻攝自微博／娛婆）

王子文當晚以貼身金色禮服現身，氣場全開，不料華服也成了意外主因，事後，她不忘在微博以輕鬆口吻安撫粉絲：「沒事兒！放心，還好姐們兒練過」，展現高情商與幽默感。

▲王子文親自回應紅毯跌倒。（圖／翻攝自微博／王子文）

現年38歲的王子文擁有精湛演技，自《歡樂頌》系列、《如果蝸牛有愛情》以來一直以俐落形象深植人心，這次紅毯雖有意外插曲，卻也意外展現她落落大方的一面。

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