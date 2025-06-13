港女星「慘遭撞胸非禮」！事前有預感…一看照片怕爆：他早就盯著我

記者劉宜庭／綜合報導

現年37歲的香港女星丁樂鍶近日在社交平台發文，披露自己在公共場合遭遇變態男子以身體衝撞胸部的驚人經歷，並公開拍下嫌疑人照片，震撼網友。她直言整起事件至今仍令她心有餘悸，痛斥對方行為「令人鄙視」，也提醒女性面對此類情況要提高警覺。

▲丁樂鍶遭變態男子非禮撞胸。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）



丁樂鍶透露，當下現場人潮擁擠，這名陌生男子卻突然靠近，以大力衝撞的方式撞向她的胸口，導致她至今肩膀與胸部仍感疼痛。她痛批：「這種男人，相信很多香港女性都曾經遇過！」質疑對方是否經常利用擁擠場面對女性或病人下手，並形容此行為「極度惡劣」。

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▲丁樂鍶經常在港劇飾演反派角色。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

文中，丁樂鍶也提到，事發前其實已隱約感到不安，似乎是「不祥的預感」。雖然無法即時避開，但她迅速拍下對方照片，作為事後證據，「從照片可以看到他早就盯著我看，但因為現場人太多，我被人群夾住，根本躲不開。」

「原來女性的不祥預感有時是真的，可能是上天給我們的保護訊號……。」丁樂鍶坦言，如今回頭看這張照片，「現在再看到這個大叔的眼神，我都還覺得很害怕。」發聲迅速引發外界關注與共鳴。