ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

快訊／12年《綜藝大熱門》喊停
12星座「戀愛罩門」大公開
黃嘉千離婚1年近況曝光！回春臉上有光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

詹姆士 SILVERBELL 許光漢 黃少谷 鄧紫棋 李榮浩 梁洛施 侯佩岑

港女星「慘遭撞胸非禮」！事前有預感…一看照片怕爆：他早就盯著我

記者劉宜庭／綜合報導

現年37歲的香港女星丁樂鍶近日在社交平台發文，披露自己在公共場合遭遇變態男子以身體衝撞胸部的驚人經歷，並公開拍下嫌疑人照片，震撼網友。她直言整起事件至今仍令她心有餘悸，痛斥對方行為「令人鄙視」，也提醒女性面對此類情況要提高警覺。

▲丁樂鍶遭變態男子非禮撞胸。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

▲丁樂鍶遭變態男子非禮撞胸。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

丁樂鍶透露，當下現場人潮擁擠，這名陌生男子卻突然靠近，以大力衝撞的方式撞向她的胸口，導致她至今肩膀與胸部仍感疼痛。她痛批：「這種男人，相信很多香港女性都曾經遇過！」質疑對方是否經常利用擁擠場面對女性或病人下手，並形容此行為「極度惡劣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丁樂鍶遭變態男子非禮撞胸。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

▲丁樂鍶遭變態男子非禮撞胸。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

▲丁樂鍶經常在港劇飾演反派角色。（圖／翻攝自丁樂鍶IG）

文中，丁樂鍶也提到，事發前其實已隱約感到不安，似乎是「不祥的預感」。雖然無法即時避開，但她迅速拍下對方照片，作為事後證據，「從照片可以看到他早就盯著我看，但因為現場人太多，我被人群夾住，根本躲不開。」

「原來女性的不祥預感有時是真的，可能是上天給我們的保護訊號……。」丁樂鍶坦言，如今回頭看這張照片，「現在再看到這個大叔的眼神，我都還覺得很害怕。」發聲迅速引發外界關注與共鳴。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

丁樂鍶

推薦閱讀

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

2小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！被拍中空熱褲 23秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！被拍中空熱褲 23秒晃臀片激辣

5小時前

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

6/12 15:40

楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了

楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了

2小時前

韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

17小時前

獨家／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮⋯　金句安慰女性

獨家／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮⋯　金句安慰女性

5小時前

詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

18小時前

王思佳出國2個月「回家一開冷氣飄異味」！師傅揭真相：光洗濾網沒用

王思佳出國2個月「回家一開冷氣飄異味」！師傅揭真相：光洗濾網沒用

8小時前

楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎

楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎

6/12 15:31

謝盈萱在彰化是隱形人　只有一個警衛知道她住哪裡　「竟無預警退休」

謝盈萱在彰化是隱形人　只有一個警衛知道她住哪裡　「竟無預警退休」

6/12 15:05

女友忘了掛電話…小王「過來抱抱」偷吃過程全放送！他崩潰：比我厲害

女友忘了掛電話…小王「過來抱抱」偷吃過程全放送！他崩潰：比我厲害

6小時前

許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

18小時前

熱門影音

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD

李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重
女網紅狂問有想過離婚嗎?　黃子韜:故意挖坑給我跳!

女網紅狂問有想過離婚嗎?　黃子韜:故意挖坑給我跳!
楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過
頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警」全場問號

頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警」全場問號
BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

看更多

【阿嬤不要搶歌啦】萌娃嗨唱台語歌《粉紅超跑》宛如老練唱將

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

馬志翔25年演技首度開班！　攜手金鐘視后劉品言、10大名師傳授

4分鐘前0

首度跟徐玄火辣一夜情！玉澤演暈船「霸氣追妻」《我奪走公爵初夜》收視奪冠

6分鐘前0

郭泓志憶大聯盟台灣球員第一支全壘打　「未來想要唱歌」

45分鐘前10

強強CP《噬血欲情》189狂撩186！JossGawin七月來台　「掌心互貼」一對一互動

46分鐘前11

SEKAI NO OWARI、BABYMETAL輪流登台　分批攻佔北流與Zepp New Taipei

56分鐘前10

龔俊拍節目出意外！「右眼受傷距眼球1公分」工作室挨轟發聲明了

1小時前23

奎丁自爆昔遇恐怖情人！　「遭掐脖剪髮洩憤」逼跪地

1小時前10

林志玲帶3歲兒參加歌唱發表會！　AKIRA跨海「收到老婆影片」：我很感動

1小時前10

劉曉憶認愛大稻埕餐廳老闆「見習當闆娘」！戶外廚房工作全被拍

1小時前31

陸女星紅毯慘摔！失誤踩裙「跌跪雙手撐地」　高EQ反應被爆讚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」
    2小時前2615
  2. 李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！被拍中空熱褲 23秒晃臀片激辣
    5小時前2613
  3. 結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店
    6/12 15:40345
  4. 楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了
    2小時前104
  5. 韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完
    17小時前143
  6. 獨家／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮⋯　金句安慰女性
    5小時前102
  7. 詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」
    18小時前85
  8. 王思佳出國2個月「回家一開冷氣飄異味」！師傅揭真相：光洗濾網沒用
    8小時前46
  9. 楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎
    6/12 15:31182
  10. 謝盈萱在彰化是隱形人　只有一個警衛知道她住哪裡　「竟無預警退休」
    6/12 15:052
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合