詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

記者孟育民／台北報導

詹姆士與黃姵嘉錄製公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》與嘉賓林莎、舒子晨以及台語顧問陳豐惠前往菲律賓，在當地生活15年且開設台式鹽酥雞店的FOX帶領下，體驗跳島、15層樓高的海上拖曳傘、浮潛餵魚等行程。詹姆士也因為浮潛回想起過往在海中險象環生的可怕經驗。

▲林莎、黃姵嘉、舒子晨、詹姆士遊菲律賓。（圖／公視台語台提供）

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詹姆士在娜魯蘇安島體驗浮潛後，想起他多年前在印尼錄製外景的危險經歷。他當時首次在海中游泳，未料沒多久就遇到黑溝，那時因為沒有救生衣配備，他在水中隨著海流載浮載沉相當危險，好在製作人即時發現並下海救援。

多年前經驗讓詹姆士留有陰影，他坦言，這次行前得知要下海浮潛，內心有過一段拉鋸，「這次游完，好像也沒這麼怕了。說真的，不管你幾歲，出外遊玩在安全的範圍裡都可以嘗試，人要是冒險的精神沒了，就代表你老了」，鼓勵觀眾跟他一樣直視恐懼、勇於挑戰。

▲詹姆士浮潛回想到過去經經歷。（圖／公視台語台提供）

眾人在FOX的兩層透天別墅裡，被他自己都不知的坪數、游泳池、庭院給震懾住。在得知FOX也是高雄鳳山人後，林莎馬上發揮「親和力」，直呼FOX是朋友，「有緣能認識，我以後可以來這裡住了」。

▲職人FOX（左1）。（圖／公視台語台提供）

結婚2年的舒子晨則被FOX員工阿莫的帥氣外表給迷住，好奇詢問對方是否已婚，她笑言：「我在台灣有結婚，在這裡沒有唷」，邀約對方游泳，阿莫也大方脫掉上衣，露出結實精壯的肌肉跳入水中。剛揶揄林莎、舒子晨現實的詹姆士，被水光濺的一身濕，露出好氣又好笑的無奈表情。