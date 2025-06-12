陳匡怡「感情現況」曝光！連曬豪車照被批炫富…二度回擊：想太多

記者郭采縈／綜合報導

女星陳匡怡從「台大五姬」出身，因演出《我可能不會愛你》爆紅，近年雖然鮮少出現螢光幕，仍不時透過社群分享生活。她日前一連PO出追求者的豪車、飯局等照，引發外界議論，對此她反指網友「沒見過世面」，稍早再度發文回應。

▲陳匡怡近日連曬追求者的豪車，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

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陳匡怡突然曬出多張豪車照，被質疑有意炫富、也有人懷疑是否帳號遭盜？她11日深夜首度寫下長文反擊，「那些網友他們才精神出狀況，而且超級沒禮貌，他們才該反省自己的病態心理了」。今（12日）二度回應，認為網友小題大作，「回憶追求時光就回憶，很好啊，沒什麼炫富也沒什麼正不正常，不要想太多了」。

▲陳匡怡二度回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

另外有網友質問：「回憶理應放在心裡，放公開給全世界看不是『炫』是什麼？」陳匡怡指正對方，「當然不是炫啊，為什麼三台車車的照片就是非富即貴？那那些更有錢、有超級豪宅、超級大公司的追求者怎麼辦？我都還沒放呢！炫這詞是炫耀=誇大，我沒有誇大，是就事論事」。

▲陳匡怡表明目前單身中。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

陳匡怡也在留言處大方公開感情現況，直言目前單身，見粉絲開玩笑說「阿姨，我可以追妳嗎」，她自嘲回「可以呀！但阿姨很老了說」，展現私下幽默一面。