小薰甩7kg露面「整個人瘦一圈」　被問男友鄭人碩反應翻白眼笑了

記者黃庠棻／台北報導

女星小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，跨足戲劇圈後交出漂亮成績單，近日因為擔任瘦身保健食品代言人，在短時間內瘦身7公斤，宣傳照上的清晰馬甲線相當吸睛。今（12）日她出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘可以看得出整個人瘦了一大圈。

▲高蕾雅（左起）、李宣榕、林慶台、小薰出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

小薰（黃瀞怡）今（12）日出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘，穿著一件無袖背心合身花花洋裝現身，只見她整了人的身形、手臂、臉蛋都明顯瘦了一大圈，她露出開心微笑，分享自己花了三個多月的時間減了7公斤，現在體重大約48公斤。

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▲小薰出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，小薰進一步透露，自己除了服用代言的瘦身產品之外，在飲食上也有所控制，多吃菜、肉、蛋，直呼「我吃得很乾淨，炸的、辛香料、澱粉都不能吃，現在一天只吃1100到1200大卡而已」，也因為沒有吃得太飽，因此沒有多餘的體力運動。

▲小薰出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

雖然小薰現在衣服可以穿到XS號，但談及男友鄭人碩對她減重的成果，反應又好氣又好笑，翻了一個白眼後直呼「男人都一樣」，她表示男生都覺得瘦瘦的女生穿衣服好看，但只要一擁抱就會覺得「不好抱」，甚至笑說男友反而希望她「肉一點比較好。」

▲小薰出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）