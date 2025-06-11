莒光園地「軍中情人」新戲扮醜！　大小眼用白膠黏…痛苦過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生命的麥田》全劇幾乎在臺東拍攝，講述志工奔走在臺東陽光照不到的角落中，付出照顧長達十年的故事。開播之後收視持續創佳績，第三集收視率已經飆到0.8，同時段晚間八點，所有80個節目中，也衝到第二十名。

▲大愛劇《生命的麥田》播出後獲得許多好評。（圖／大愛提供）

其中，第一波高峰就是關聰躺在病床上，戴著呼吸器不斷說「對不起」，林美貞全素顏深情回話「你要給我好好活著」，當女方說著「我快扛不住了」，王淑娟用一口臺灣國語的腔調安慰；第二波高峰，落在林美貞「一打二」，一個人照顧小學的孩子跟兩歲哭個不停的寶寶。

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▲大愛劇《生命的麥田》播出後獲得許多好評。（圖／大愛提供）

而全劇收視最高峰飆到1.02，就是艾偉跟小童星說關聰生病不是她的錯，每一句都深情「破防」，每一波都賺了不少觀眾的熱淚。除了林美貞之外，素顏演出的還有王淑娟，不但曬得黑，還變老，而且「假戲真做」又變胖。

▲大愛劇《生命的麥田》播出後獲得許多好評。（圖／大愛提供）

王淑娟表示在臺東拍戲，天天有釋迦和百香果吃，收工後大家聚在一起吃火鍋，爲了角色特意吃出來的肚子「在戲結束後，再也回不去了！」而廖梨伶在劇中飾演貧病的「馮媽」，顧容慈則飾演她的女兒，兩人本週趁勝追擊南下高雄宣傳。

▲大愛劇《生命的麥田》播出後獲得許多好評。（圖／大愛提供）

劇中，廖梨伶蓬頭垢面又凶狠的模樣，讓網友見到後直說「原來廖老師妳這麼漂亮，以後妳不要再演大媽了，根深蒂固在腦海裡」、「看到梨伶老師的戲，無論是喜劇自然幽默感或悲劇的真情流露，都讓人喜歡妳的平易近人」。

▲大愛劇《生命的麥田》播出後獲得許多好評。（圖／大愛提供）

廖梨伶劇中罹患糖尿病，女兒顧容慈天生大小眼的容貌，兩人都需要特殊化妝，去年六月在炙熱太陽下開拍，不但要提前一個半小時裝扮。廖梨伶整個右腳指全包成又腫又脹、行動不方便要用拐仗，她說「特殊化妝讓身體不舒服，就更能感同身受角色的處境，沒辦法走快，身體跟情緒的演出都是很大的挑戰」。

▲廖梨伶、顧容慈南下宣傳《生命的麥田》。（圖／大愛提供）

顧容慈在劇中扮醜，她說「要用白膠黏，天氣熱一直補，頭髮遮臉也不能綁，真的非常熱。還會有視差」，不過戲外顧容慈其實是莒光園地的「軍中情人」。

▲顧容慈南下宣傳《生命的麥田》。（圖／大愛提供）