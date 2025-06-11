串流收視週榜／陸劇《臨江仙》4平台熱門！黑馬《瘋狂獨角獸》5新劇看點

記者陳芊秀／綜合報導

6月第一週起陸續有新劇上架，而且來自台灣、中國大陸、南韓、泰國等地都有強片強作，串流排行因此又大洗牌了，《ETtoday星光雲》帶來最新一週各家OTT平台收視排行，其中這5部新劇強勢改寫台灣榜單！

台／我們與惡的距離II

▲等6年！《我們與惡的距離II》開播。（圖／公視+提供）

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自2019年《我們與惡的距離》造成全台轟動後，經過6年再度推出《我們與惡的距離II》（簡稱：與惡2），演員陣容也全數變動，《與惡2》以一宗隨機縱火案、殺警案兩大事故展開，並由國民法庭，帶出民間與政界多個登場角色之間的複雜關係。最受矚目的是仔仔周渝民飾演目睹妻兒慘死的精神科醫師，台語台詞與哭戲感染力極強，編劇呂蒔媛事前田調功課做足，讓劇情充滿社會派省思色彩，劇集於6月7日開播，隨即空降公視+收視第一，也是iQIYI（愛奇藝台灣站）的第2名，收視大開紅盤。

陸／臨江仙

▲《臨江仙》台灣在4串流平台上架。（圖／MyVideo提供）

仙俠陸劇仍受台灣觀眾喜愛。白鹿繼年初《白月梵星》，6月又推出新劇《臨江仙》，搭檔高顏值男神曾舜晞，幕後製作人于正以化名「金川」擔任本劇創意總監。本劇號稱是全新的仙俠故事，描述四靈仙尊「花如月」與大成玄尊「白九思」之間，三結三離的婚姻，上演極致的愛恨拉扯。該劇6日開播，在大陸雲合收視市佔率突破16%，雖然低於市占率第一的《藏海傳》，但熱劇開播助攻整體收視大盤數字上漲，另一方面，劇集在台灣愛奇藝、MyVideo都火速衝上收視冠軍，在LINE TV收視第二，Netflix目前也已經是單日榜熱門前10的作品。

泰／瘋狂獨角獸

▲《瘋狂獨角獸》是近期黑馬泰劇。（圖／翻攝自網站）

《瘋狂獨角獸》是近期串流黑馬之作。該劇來自泰國Netflix製作，共7集，改編自真人真事，以年輕創業家李發順（Komsan Lee）開設物流公司Flash Express（閃電達快遞）為靈感，描述出身清萊府的山區少年，在短短4年內打造出市值超過21億美金的公司。劇集成功打進國際市場，除了衝進Netflix台灣週排行第7名，在全球非英語節目熱門週榜奪下第4的驚人紀錄，並且在香港、馬來西亞、越南、新加坡等地都進榜，是近年來表現最出色的串流泰劇，全劇共7集，在台灣討論度也越來越高。

南韓／無赦之仇

▲復仇系韓劇《無赦之仇》。（圖／翻攝自韓網）

《無赦之仇》改編自同名漫畫，劇情描述殺手「南基準」切斷自己的阿基里斯腱離開黑社會，11年後重回組織「輳運」，目的是為了幫死去的弟弟報仇。該劇由蘇志燮主演，關鍵的弟弟角色是《我的完美秘書》人氣大增的李浚赫，實力派演員許峻豪飾演組織老大「李輳運」。劇集共7集一次上線，屬於黑色動作片風格，武打動作更是拳拳到位，自6日播出以來，火速衝上台灣Netflix週排行第3名，全球非英語劇週榜第2，成績傲人。

南韓／勞務師盧武鎮

▲奇幻靈異《勞務師盧武鎮》。（圖／翻攝自韓網）

新開播韓劇《勞務師盧武鎮》由鄭敬淏主演，描述一位勞務律師「盧武鎮」能夠看見鬼魂，因緣際會開始接受鬼魂的委託，解決祂們的勞動問題。故事走奇幻靈異風格，自5月31日在friDay影音上架，上週排行第5，最新一週收視排行第2名。



Disney+／《藏海傳》《血謎拼圖》霸榜前2

▲《藏海傳》《血謎拼圖》登台灣熱門前2名。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《勞務師盧武鎮》收視進前3

▲friDay影音收視週榜（6/2-6/8）。（圖／friDay影音提供）



Hami Video／甄子丹電影《誤判》兩週冠軍

▲Hami Video收視週榜（6/2-6/8）。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／白鹿仙俠劇《臨江仙》愛恨交織

▲iQIYI收視週榜（6/2-6/8）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《紅豆麵包》擠下《新聞主播》稱冠

▲KKTV收視週榜（6/2-6/8）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／《臨江仙》直追《韶華若錦》

▲LINE TV收視週榜（6/2-6/8）。（圖／LINE TV提供）



MyVideo／《臨江仙》空降冠軍

▲MyVideo收視週榜（6/2-6/8）。（圖／MyVideo提供）



Netflix／黑馬必看《瘋狂獨角獸》

▲Netflix影音收視週榜（6/2-6/8）。（圖／翻攝自Netflix官網）



公視+／《我們與惡的距離II》首播奪冠

▲公視+收視週榜（6/2-6/8）。（圖／公視+提供）