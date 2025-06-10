金曲36／林美秀首搶台語歌后！　「確定缺席典禮」原因曝光

▲林美秀入圍金曲台語歌后。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

58歲林美秀首次推出專輯《Lady Pum Pum》，就強勢入圍第36屆金曲最佳台語女歌手，驚人實力備受矚目，她今（10日）出席入圍聯訪，表示第一時間得知時當場嚇哭，「畢竟第一張，怎麼敢去爭金曲歌后，我是新人吧，怎麼是女歌手，比金鐘金馬還嚇一跳，感謝評審，畢竟這不是我主要的職場。」更笑曝原本老公買了她最愛的便當回來，但卻因入圍歌后驚嚇到吃不下飯。

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▲▼林美秀屆時因工作將缺席典禮。（圖／記者湯興漢攝）



江蕙跟許富凱先前也提醒她每天都要在粉專po專輯歌曲，林美秀說：「他們都得過，說現在是第一階段，你要讓評審有印象，不管怎樣做就對了。」許富凱還會天天盯她進度，她笑說：「歌王歌后都提醒了，我沒做怎麼辦。」更坦言自己首次出輯就入圍，讓她一度害羞地不敢在2位面前唱歌，不過入圍後，江蕙約她和許富凱去唱歌慶功，「我就唱給他們聽。」

不過她因舞台劇撞期，屆時無法參加頒獎典禮，對於入圍台語歌后，林美秀也感性表示：「感謝我本人，有這麼大的勇氣，在五十幾歲推出自己的專輯，謝謝彭佳慧，她把我一腳踢進來，還要謝謝我先生，要不是他詭計多端，我也沒有這樣的想法，給我很大的信心，生病的時候，他在我身邊陪著，承受的壓力蠻大的，原本安慰我身體不舒服就不要出，我說不行，一定要出。」

而她日前也在爸媽的牌位前播放自己的新專輯，林美秀感慨地說：「我跟祂們說好聽，就給我一個聖杯，結果真的都是聖杯，祂們都知道啦，我知道祂們聽得到就好。」對於前老闆劉品言近來閃婚懷孕，她也祝福表示：「很好啊，年紀到了就要結婚，男生年紀小，有好有壞，但年齡不會是問題。」

