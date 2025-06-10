《影后》林廷憶合作菅田將暉「苦練日文8個月」　曝國際試鏡過程

記者黃庠棻／台北報導

台灣新生代女演員林廷憶憑藉國際試鏡脫穎而出，成功出演NHK為紀念廣播電視播出百年的特別劇《火星的女王》，並與男主角菅田將暉（飾白石蒼人）共同演出。

▲林廷憶在日劇《火星的女王》與菅田將暉合作。（圖／翻攝自X）

林廷憶在劇中飾演一位先天失明並在火星長大的少女，但她一心想要前往地球，與曾在火星相遇的「白石蒼人」重逢。兩人曾締結一個無人知曉的秘密，但就在出發當天，她被捲入了一場改變命運的重大事件。

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▲林廷憶在日劇《火星的女王》與菅田將暉合作。（圖／翻攝自X）

談及這次出演經歷，林廷憶表示「在完成《影后》的拍攝後，經由安排參加了《火星的女王》的試鏡。當時硬背日文台詞完成演出和自我介紹，現在回想仍感到不可思議。」在台劇《影后》殺青後，她隨即投入另一項工作的準備，並同步為該日劇的試鏡進行準備。由於劇中需使用日文演出，確定參與後，她學習日文達八個月之久。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

《火星的女王》全程於日本拍攝，這也是林廷憶首次與日本團隊合作。她分享了這次拍攝的心情「這個角色對我而言是極具挑戰性的，我從頭學習了許多新的技能。雖然起初有語言隔閡，但團隊的親切與包容讓我迅速融入日本的拍片環境。非常感謝一路上幫助我的老師和朋友們。」

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

拍攝期間，林廷憶在日本生活數月，穿梭於各地訓練與拍攝，休假時則四處探訪，也提到語言的關係，讓她在表演上受挫了不少，但日本職人精神讓她深刻體會到與團隊一起熱愛劇本和工作的美好。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

日本拍攝結束後，林廷憶回台緊接著投入另一部新作的拍攝，並興奮地說很久沒在台灣劇組拍戲，這次角色也是一個全新且截然不同的嘗試。她直呼「非常期待《火星的女王》的播出，盼望能與大家一同進入100年後的世界，體會盲人角色的內心。」《火星的女王》預計於2025年12月在日本NHK播出，總共三集，每集89分鐘。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）