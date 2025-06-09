唐綺陽神準命中劉品言桃花！　「朋友聚會遇真愛」閃嫁連晨翔

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔今（9）日公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票祝福。值得一提的是，女方不久前上「星座專家」唐綺陽主持的《Yahoo唐綺陽談星室》，被預言戀情走向的片段，如今也受到網友留言討論。

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▲連晨翔、劉品言公開喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

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透過節目片段可見到，唐綺陽邀請劉品言透過抽撲克牌的方式，來看看自己的下段桃花在哪裡。緊接著，唐綺陽拿著4組牌讓劉品言選，分別為A梅花J+紅心7、B黑桃Q+方塊5、C紅心A+與黑桃3、D方塊K+梅花9，劉品言毫不猶豫地選C，並大方向唐綺陽透露，自己現在有約會對象。

唐綺陽表示，選C的人下段感情會想追求安定穩定，並透露很可能在朋友的聚會中出現桃花。談到劉品言的形象，唐綺陽認為對方總能帶給人溫暖，因此很可能容易吸引到渴望安全感，或是準備定下來的伴侶主動靠近。為此，劉品言聽完後笑說：「算是耶！」，透露現在正在約會的對象，確實經由朋友聚餐介紹，與唐綺陽的預測巧妙吻合。

▲唐綺陽預言劉品言戀情。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

事實上，劉品言與連晨翔早在3年前合作拍戴愛玲的MV就認識，直到在2024年合作《舊金山美容院》才開始熟識，不過戲一殺青後又各忙各的，到了後期配音時再見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣追求劉品言，兩人以結婚為前提交往，如今宣布結婚及懷孕的雙喜訊，令大票網友驚喜不已。不過小倆口決定暫時不辦婚宴，因為預產期落在年底，目前已投入迎接新生命的準備。