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台灣首部高鐵災難片「連南韓男神都留言力挺」　北影開幕票秒殺！

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，呂雪鳳、黃奇斌、鄭志偉、陳雪甄、巫建和、孔令元共同演出。

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》歷時九年籌備與拍攝，耗資1.6億元台幣打造，近日釋出首支預告片，節奏緊湊、氣氛緊繃，展現極具張力的敘事風格，也讓多位主演突破形象的演出備受矚目，連近日來台北辦見面會的韓國男神玉澤演都在林柏宏社群留言「兄弟，預告看起來超讚！」

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昨（8）日晚間台北電影節正式開賣，年度重磅國片《96分鐘》作為本屆開幕片，憑藉堅強卡司與話題熱度，開賣僅一分鐘便全數售罄，引爆搶票熱潮。搶到票的幸運影迷紛紛在社群興奮直呼「這部我等超久，終於搶到！」、「看到結帳畫面轉圈那刻，心臟都快跳出來了！」更有多位粉絲發文求票「超級難買」、「不行…真的燒到我了好想看」、「求一張北影開幕的票，我不在乎要坐在哪」，高話題討論度也讓《96分鐘》成為今夏最受期待的國片之一。

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

聽到《96分鐘》北影開幕場次瞬間秒殺的好消息，在片中突破形象演出拆彈專家的林柏宏開心回應「雖然拍這部片身心靈都挑戰極限，但看到觀眾這麼支持真的很感動，覺得一切都值得了。」在片中化身俐落女打仔的宋芸樺更是興奮表示「《96分鐘》是我演員生涯中角色情緒最緊繃的一次，這次能同時以大使身分帶著開幕作品跟觀眾見面，對我來說意義非凡。」

李李仁也補充「我們這部片真的每一秒都在倒數，聽到場次秒殺的瞬間我雞皮疙瘩，謝謝觀眾給我們這麼大的鼓勵！」三位主演都相當期待開幕當天與台北電影節的觀眾相見歡。監製鄒介中表示「這部電影我們等了九年，不只是因為技術門檻高，而是因為我們想打造一部具國際水準、能代表台灣的動作災難電影。我相信《96分鐘》不只是娛樂，更是一場對人性與勇氣的深度探索。」

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

▲北影《96分鐘》門票秒售罄，連南韓男神玉澤演都力挺 。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁飾）的警訊「列車上藏有炸彈」。

為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。

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