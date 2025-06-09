宋柏緯突現身酒吧！「從清醒喝到天亮」粉看呆：不可能這麼帥

▲宋柏緯推出新EP。（圖／夕陽音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

宋柏緯推出新創作 EP《將就派對》，想表達的除了人生路上各種選擇，還有創作上的心路歷程。「生活很容易遇到將就的狀態，以前我會反思這是不是種妥協，但後來意識到這是更允許每種事情發生的心理行為。」並感嘆：「每個當下都不會是最完美的時刻，但可貴在真實。」因此不如把生命中各種將就當成場場派對，並用歌曲記錄逐漸清晰的自我探索旅程。「希望當你還沒準備好回答人生的問題時，這些歌曲可以慢慢陪你一起聽懂自己。」

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▲ 宋柏緯MV被讚太帥。（圖／夕陽音樂提供）



為了符合「派對」主題，宋柏緯也在日前釋出各式概念短片，其中於和平東路上的傳奇酒吧拍攝〈世界末的景色〉短片引發社群迴響，網友紛紛激讚：「欸不可能欸，帥成這樣」，影片中，宋柏緯在紛亂的酒吧場景中直視鏡頭，展現在快速都會生活中的深層自我覺察。宋柏緯分享發想過程：「夕陽的大家都知道我喜歡派對，國國覺得最行為藝術的方式是演戲後帶著完美的妝髮，去操場不小心喝到早上 6 點，攝影師全程從最清醒的時刻記錄到天亮。」

宋柏緯也在其他歌曲中完成多樣的嘗試，如同名曲〈將就派對〉跨足熱帶元素，用 Bongo 營造派對紊亂又痛快的節奏；〈後視鏡〉則以直率的電氣搖滾直面「過程有多快樂就多痛」的破碎與重組。〈雨季〉則是專輯最私密的內心獨白，用細緻編曲與情緒碎片般的詞句，堆疊出當下台北市雨季的稠密；而一切最後都歸於〈翠月〉的平靜與釋然，宋柏緯強調：「我把這趟調適人生步調的旅程濃縮在這張 EP 中，希望你們都能感受到。」

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