方文琳抗癌後迎60大壽！同框2女兒慶生　美貌被讚：像三姊妹

記者蔡宜芳／綜合報導

女星方文琳在2024年被診斷出罹患食道癌零期，消息曝光後震驚不少圈內好友及粉絲，所幸在手術過後，目前已無大礙。即將於13日迎接60歲的她，在出國前特地與親友聚會，照片中的好狀態也引起關注。

▲方文琳在去年公開罹癌消息。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳透露，原本沒有想大張旗鼓地慶祝生日，但在爸爸一句「60歲要熱鬧一下啦」的勸說下，她決定把這場慶生會當作「感恩餐會」，「經歷去年身體微恙，讓愛我的家人擔心，身體重啟後也更注重健康，長輩可能也想歡喜熱鬧熱鬧，既然開口了心想也好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方文琳即將滿60歲。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳邀請了台中地區的家人與好友們一同參與，雖然事前已多次叮嚀大家「人到就是最大的愛，千萬別破費買禮物」，但親友們依然準備了不少驚喜，讓她直呼「每一樣都讓我驚喜感動」，她也承諾會「物盡其用」，「60，只要一睜開眼心中就充滿感恩，感謝父母賦予我，也祝願您們身體健健康康。」

▲方文琳分享和父母的合照。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

此外，方文琳也附上多張照片，只見她氣色相當好，也看不出已經迎接60歲大壽，和兩個寶貝女兒的合照，更是引網友大讚像「三姊妹」，吸引不少人圍觀。

▲方文琳和女兒合照。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）