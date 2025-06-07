林俊傑站上大巨蛋...一眼看到他　當眾告白：是人生可以互相鼓勵的人

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑（JJ）今晚在台北大巨蛋開唱，是他首度解鎖大巨蛋，也是大巨蛋迎來的第三位華語歌手，為此他斥資破億打造演唱會，包括舞台、燈光、音響、視覺等，都升級再進化，總計使用了2389顆燈、2976片高透視LED屏幕，並融合台北大巨蛋場館特性，額外增設環場燈，創造出360度無死角的光影震撼效果，讓觀眾彷彿置身於一場視覺與聽覺的奇幻旅程，震撼感十足。2天吸引8萬人到場，票房進帳2.6億元。

▲林俊傑大巨蛋震撼開唱。（圖／JFJ提供）

林俊傑「JJ20 FinalLap世界巡迴演唱會」台北站7日於台北大巨蛋舉行，台北站將歌單重新編排，各首經典輪番演唱讓歌迷大飽耳福。演唱會一開場，JJ以一身復古時髦的流蘇西裝登場，緊接著JJ宛如從光中走來，以經典歌〈一千年以後〉為演唱會揭開序幕，接著帶來〈新地球〉、〈編號89757〉，讓歌迷紛紛跟著大合唱。接著他開心喊話：「大巨蛋我們來了，第一次站上大巨蛋，我覺得是最值得珍惜的一刻，值得慶祝的一刻，台北的朋友好久不見！」

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JJ感性說：「台北是林俊傑出道的地方，也是我音樂公司JFJ發跡的地方，今天來到現場的朋友，我想有部分是看我一路走來的吧，謝謝你們的陪伴，這次演唱會象徵我出道22年的成績單，今天希望大家透過音樂見證我的成長。」

▲林志穎今天來看林俊傑大巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

他唱的〈Always On Line〉時，突然看到台下的林志穎，高聲喊出對方名字，結果台下觀眾誤以為嘉賓就是林志穎，他隨後解釋，是因看到對方，想起2人是生活上、工作上的好友，「我想到人生有個可以互相鼓勵的人」，所以他當下喊了「林志穎」，他笑說：「我是很即興的。」還在台上感謝對方，足見兩人的真摯友誼。