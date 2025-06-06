直擊／坂口健太郎染金髮現身台灣！活動進行一半突雙膝下跪　嚇壞主持人

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男演員坂口健太郎6日在台北舉辦見面會，睽違7年返台與粉絲見面，他對於活動相當用心，以全新的奶茶金髮色現身，開場更驚喜從觀眾席出現，令千名粉絲尖叫聲四溢，展現超高人氣。

▲坂口健太郎從觀眾席現身全場驚訝。（圖／讀者提供）



坂口健太郎6日來台舉辦見面會，他露出招牌酒窩笑著從觀眾席現身，雙手激動地舉起狂揮，臉上笑容藏不住，上台前還喘了一口氣，接著才緩過來打招呼：「大家好，我是坂口健太郎，讓大家久等了不好意思，但大家很有活力，感覺是很棒的夜晚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坂口健太郎染金髮現身見面會上。（圖／讀者提供）



隔了7年再來台灣，坂口健太郎說：「7年是一段滿長的時間，所以我有點緊張也會擔心，不知道大家這次會怎麼看待我，剛剛入場實際上繞過大家的身邊時，感受到大家的溫暖熱情，我就安心了。」在主持人楊達敬的帶領下，他照單全收學習中文單字，場上撩妹：「老婆，我愛你。」全場融化。

坂口健太郎場上展現超萌的四次元魅力，被主持人稱讚帥、迷人又性感，他害羞到不斷搖頭，謙虛表示「我就是好好地吃飯、睡好、常笑，啊不過，多多煩惱思考也很重要。」有趣的是，他在見面上突然帶來一套魔術表演，不忘自嘲「不要太近看我，我怕會失敗。」全場笑出來。

▲坂口健太郎展現四次元魅力。（圖／讀者提供）



坂口健太郎更突然挑戰熱門的舞蹈，但不擅長跳舞的他，害羞跳一段後突然下跪，道歉表示：「很抱歉，讓大家看這麼矬的舞。」他突然下跪，嚇到主持人楊達敬跟著雙膝跪：「啊！你下跪我要跟著下跪，不要再突然下跪了。」

▲坂口健太郎在台嘗試粽子。（圖／讀者提供）



▲坂口健太郎展現台北101畫作。（圖／讀者提供）



難得來到台灣，坂口健太郎還嘗試了本土味的粽子與米漿，並與3位幸運粉絲進行遊戲互動，把夜市遊戲搬上台，套圈圈、踢足球、疊杯子等共度美好夜晚。其中還有一位粉絲來自日本，坂口健太郎當場反串成主持人聊天，「不好意思突然叫妳上台跟大家聊天，這個遊戲不會花太多體力。」兩人互動相當可愛。