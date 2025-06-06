薔薔出單曲被坑「遇離譜報價」　氣炸對質畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）最近推出自創House舞曲〈LOVE ME OR NOT〉，MV斥資千萬、歷時三年籌備、遠赴加拿大拍攝，昨（5）日她在頻道上傳出歌的過程，透露遇到一名離譜的唱片企劃，表示她在拍完平面宣傳照發現成品與提案落差大，向對方反映後卻被回「這是唱片圈做法」，讓她最後氣得終止合作，並與對方在電話中對質。

▲薔薔紀錄製作EP的過程。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

影片中，薔薔在2023年7月12日首次踏進錄音室，卻撲空敲門無應，當她打電話給唱片企劃D小姐，才聽到一句「取消了」，被告知7月19日才是真正的首次錄音；當天她終於在音樂製作人「剃刀蔣」的工作室完成試唱。緊接著，7月27日依計畫定裝並製作假髮，流程看似順利，不料在8月1日出狀況，發現平面拍攝現場和事前溝通不符，令她感到不太對勁。

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▲薔薔吐槽宣傳照拍得像男模名片。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔透露在8月9日收到首波宣傳照，驚覺成品粗糙且報價離譜——三套造型僅以「一塊破布」當背景，卻要價11萬元，連背景布料都開出3.4 萬元，為此她痛批：「把我當凱子薛啊？」同時也透露D小姐企劃費喊出7萬元且不含尾款。即使D小姐強調唱片圈做法就跟一般不同，並保證後製能補救，薔薔還是難掩不滿，坦言在拍平面照當天就已經不爽。

▲薔薔與D小姐在電話中對質。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

整起事件延燒到8月17日，薔薔見到EP的封面設計後形容像「酒店男模名片」，並透露估價高達30至40萬元，同時也曬出報價單表示，製作EP的支出要價350萬元，為此業界友人紛紛對金額感到驚訝，並提醒她被騙。最後，薔薔在8月27日向D小姐表明終止合作，對方轉而索討70萬元失敗拍攝與未使用項目費用。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

到了8月28日，薔薔找來專業唱片經紀人協助釐清款項，並與D小姐在電話中對質，不料對方卻卸責聯絡不到她，讓她氣憤表示，前期合理費用自己願照付，但拒絕亂加名目。