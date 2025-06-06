歐陽娜娜難得「解放低胸」！沙灘露半邊…事業線全被拍 2萬人看光

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜2024年取得美國伯克利音樂學院的文憑後，繼續深耕演藝事業，也不忘跟粉絲分享工作點滴。她6日便在社群網站上傳一系列在海邊拍攝的照片，難得解放低胸洋裝，至今已吸引2萬人按讚。

▲歐陽娜娜解放低胸洋裝。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



照片中，可以看到歐陽娜娜隨興紮起及腰長髮，小花朵時而別在耳邊、時而繫在髮尾，為髮型增添亮點。她單穿一件細肩帶長洋裝，完美襯托出纖細曲線。

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▲歐陽娜娜在沙灘擺拍。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



格外引起討論的是，當歐陽娜娜躺在沙灘上拍照時，洋裝的低胸剪裁剛好讓她辣露渾圓半球，隱約可見事業線，性感中又帶有仙氣，好身材羨煞大批女粉絲。

▲歐陽娜娜分享工作照。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



事實上，歐陽娜娜維持身材的背後付出了不少心力，她分享過一道「花椰菜飯」減肥餐，將花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。