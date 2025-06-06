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蔡依林MV挑戰6角色！　「貼身洋裝全是破洞」被猛男包圍…激情畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）睽違六年強勢回歸，全新專輯《Pleasure》同名主打 〈Pleasure〉MV今天正式推出。為此Jolin自今年3月中旬即遠赴美國洛杉磯，投入密集的舞蹈排練與拍攝工作。在MV中再度展現她的百變造型，無論是鮑伯短髮和貼身洞洞裝，抑或金髮睡美人、性感又自戀的雕刻師、妖豔黑寡婦等，讓人看了目不暇給。

▲▼蔡依林〈Pleasure〉 。（圖／凌時差音樂提供）

▲▼蔡依林萬眾矚目的〈Pleasure〉MV終於推出。（圖／凌時差音樂提供）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉 。（圖／凌時差音樂提供）

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整體拍攝以空前規格進駐好萊塢環球影城製片廠，一舉包下三座攝影棚，打造六大場景，展開為期兩日的高強度拍攝計畫。進入後製階段，更動員多組好萊塢頂尖視效團隊，歷時兩個月精雕細琢動畫設計，三分鐘的作品橫跨「七宗罪」主題，融合戲劇性張力與視覺奇想，成就華語流行音樂史上最具美學企圖的概念鉅作。

拍攝現場節奏緊湊，幾乎一鏡到位，Jolin也全程維持最佳狀態， 她笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都 不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間！」有趣的是，Jolin這回首度在好萊塢環球影城拍攝，還特別申請親自駕駛高爾夫球車，化身「司機」運送工作人員穿梭場景，自封是劇組的「神車手」

這首歌的誕生歷經兩年，Demo一度被擱置，只因Jolin始終無法過自己這一關，直到靈感降臨那刻，她開心直呼：「我終於有主打歌了！」 Jolin在MV中化身「女宙斯」，更一人詮釋六大角色，包括自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人、帶領萬人獻祭的女祭司，分別在慾望神殿的命運之輪 、金玉其外的自戀神像、貪婪點滴的黑金深淵、心魔角力的修羅鬥場、意識塌陷的惰性溫床、歡愉獻祭的萬人祭壇這六大場景中穿梭輪迴，演繹出一則關於自我與愉悅的當代神話 。

▲▼蔡依林〈Pleasure〉 。（圖／凌時差音樂提供）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉MV畫面震撼。（圖／凌時差音樂提供）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉 。（圖／凌時差音樂提供）

開場她登上「慾望神殿」，身穿黯黑長袍、氣場磅礡，立體剪裁的前襟如巨蛇盤繞胸頸，象徵欲望的纏繞與警醒。她端坐於神殿寶座之上，身後是一面由扭曲肢體構成的「原罪之牆」，隨她一個手勢揮動，命運之輪隨即啟動。其中一幕Jolin在「修羅鬥場」 中與自己正面交鋒的畫面，象徵她一次次直面內心陰影，經歷掙扎與重塑，最終完成靈魂的淬鍊與昇華，也詮釋了MV核心「唯有直視本我，方能走向真正的釋放與愉悅。」為了完美呈現這一幕，Jolin特別請來武術指導學習武打動作。

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