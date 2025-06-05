馬國畢「改名求轉運」有高人指點！　錄影新名牌曝光：想變得更好

記者劉宜庭／綜合報導

藝人馬國畢（本名：鄭盛元）近日宣布更改藝名，將原先的「畢」改成同音的「弼」，引起粉絲熱烈關注。他在貼文中透露，這次是受到「高人指點」後，決定嘗試姓名學，希望透過調整名字轉機。

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▲馬國畢改藝名。（圖／翻攝自馬國畢臉書）



馬國畢5月31日分享在節目《綜藝大集合》錄影現場的名牌，可見新的藝名已經開始在正式的工作場合中使用：「馬國弼～是的！沒錯～一樣是我！」他透露這是經過高人指點，嘗試姓名學，「沒試過怎麼知道好不好？就是想讓自己變得更好，繼續保持正能量。」不過，他的社群網站目前尚未改成新藝名。

▲馬國畢近日錄影名牌都是新的藝名。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

馬國畢2013年因簽賭欠下高達5000萬債務，這十多年來他一直努力還債，積極拓展收入來源，不僅接拍戲劇、參與節目通告，還斜槓擔任Uber司機、直播主，甚至被目擊打工當搬家工人。

過去在節目中，馬國畢也曾感性表示，非常感謝所有在低潮時期伸出援手的朋友：「等我把帳務還清，一定要一個一個親自感謝他們。」他也自勉道：「錢可以解決的問題都不是問題，不能解決的，我們就賺更多的錢！但賺錢的同時也要照顧好自己的身體！」