韓高材生主唱才認性騷道歉　1周後反轉改口：只是基於道義責任

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓樂團「羅相炫樂團」的主唱羅相炫（나상현）出道多年，因畢業於南韓最高學府首爾大學而特別受到關注。他在5月因被爆於酒席上偷摸女生大腿，公開道歉，然而一個多禮拜後，經紀公司卻突然改口「只是基於道義責任」。

▲羅相炫在5月被爆性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／sanghyunnah）

羅相炫的經紀公司January於2日發出聲明，首先對於公司未在第一時間回應而道歉，並指出在性騷擾爆料傳開後，雖然還未能確認相關事實，但羅相炫基於道義責任，主動出面道歉，「這是因為藝人認為，面對有人提出的受害聲明時，與其沉默，不如主動致歉才是正確的行為。」

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不過，公司在與羅相炫詳細確認後，確定爆料中提到的行為並非事實，「此外，藝人提及的時間點，其實是他在飲酒量增加期間，自我檢視並改善生活習慣的過程。」並非承認爆料內容，「我們在發表聲明後才意識到，也對此引起的誤會與混淆深表歉意。」

▲羅相炫的經紀公司發聲澄清爆料並非事實。（圖／翻攝自Instagram／sanghyunnah）

January對此懇請外界停止對於羅相炫樂團成員的不實揣測與抨擊，目前也已聘請律師建立應對機制，「再次對因我們應對不當而感到震驚的粉絲，以及因此事而感到困擾的所有相關人士表達我們誠摯的歉意。」

此前，有網友爆料羅相炫會在酒席上假裝喝醉，偷摸旁邊女生的大腿，如果對方表現出抗拒的反應，羅相炫就會裝作嚇一跳地說是失誤。對此，羅相炫在5月23日曾發聲坦言記不清當時的具體情況，並對爆料網友及其他受害者表示深切的歉意，「對於3、4年前的酒後言行，在受到了指責也深刻地反省後，我會在周邊朋友的幫助下，為了持續改善問題而努力。」