白吉勝「拍戲撞破頭」見血！趕殺青堅持不縫針　深夜驚動徐小可遠端求醫

記者蕭采薇／台北報導

由王識賢、羅志祥、白吉勝（阿Ben）等人主演的黑幫家庭輕喜劇電影《我的網紅女兒》於本月正式殺青。白吉勝更自爆拍戲「見血」撞破額頭破相，但殺青在即，顧不得到醫院縫針，堅持回到現場拍完，也在大半夜驚動了老婆徐小可，至今也都還看得見疤痕。

▲白吉勝拍攝電影《我的網紅女兒》時撞破額頭，至今都留有疤痕。（圖／記者劉亮亨攝）

白吉勝透露，在一場夜戲中，因拍攝空間狹小，不慎被廚具刮傷眉毛，當場濺血。但他不改幽默本色，笑說：「還好傷到的不是眼睛！」並盛讚劇組防護措施完善，第一時間就幫忙止血。他因為堅持拍完戲再縫針，老婆徐小可也遠端幫忙緊急聯絡佩甄的醫師老公王祚軒，「他專長是醫美，縫得很漂亮。」雖然目前還有疤痕，但確信會越來越淡。

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飾演網紅的林真亦、王宣和林道禹則分享，為了搶鏡頭，彼此之間「心機」滿滿。林真亦更爆料，有次穿高跟鞋不小心卡在地板縫裡，還得靠「對手」王宣幫忙拔鞋，場面逗趣。

▲王宣在《我的網紅女兒》飾演會勾心鬥角的網紅。（圖／記者劉亮亨攝）

《我的網紅女兒》以黑道老爸與網紅女兒的衝突與親情為主軸。王識賢與飾演女兒的陳怡佳有不少動人對手戲。陳怡佳表示，與王識賢對戲「很有安全感」，王識賢在片場也會主動照顧她，分享演戲經驗，讓她備感安心。

除了親情戲，王識賢、羅志祥、張懷秋也負責電影的喜劇元素。張懷秋被劇組封為「最笑男」，他笑說：「在這個角色裡很享受，可以輕鬆開玩笑、放鬆自在的去玩。」更透露這次的打戲比《角頭》還要猛。

▲電影《我的網紅女兒》舉辦殺青宴，（左起）林道禹、林真亦、陳怡佳、王識賢、張懷秋、王宣、白吉勝。（圖／記者劉亮亨攝）

首度擔任監製的黃騰浩表示，劇組非常團結敬業，讓他相當感動。出品人張威縯也對黃騰浩讚譽有加，直誇他「不是掛名而已」，而是每天到劇組上班，協助解決問題，堪稱「專業電影監製」。眾人都對在嘉義文化路夜市取景印象深刻。

▲林真亦在《我的網紅女兒》飾演會勾心鬥角的網紅。（圖／記者劉亮亨攝）

嘉義民眾非常熱情，劇組更讓圍觀群眾參與演出，笑說：「只要你們不看鏡頭就好了，你們都是屬於電影的一份子。」羅志祥也對此印象深刻，表示：「沒有想到劇組居然會選在夜市拍戲，而且還選在假日，也相當佩服劇組讓圍觀的觀眾們也加入了電影的拍攝，笑說每一位觀眾都是專業的演員，能夠與大家一起完成這部電影真的非常榮幸！」

▲王識賢在《我的網紅女兒》飾演黑道大哥，在外逞凶鬥狠，在家卻相當疼愛女兒。（圖／記者劉亮亨攝）

《我的網紅女兒》故事描述黑道老大天哥（王識賢飾）與網紅女兒小兔（陳怡佳飾）相依為命，小兔卻因黑道背景遭網暴，讓天哥萌生退出幫派的念頭。此時，以L.A.黑道形象竄紅的說唱歌手SK（羅志祥飾）卻成為唯一站在小兔身邊的人，也讓剛出獄的天哥注意到這個來路不明的假黑道小子。SK與粉紅兔一來一往的過程中，卻發現自己好像對這個黑道家族的小公主有了不一樣的情愫。

▲《我的網紅女兒》是羅志祥睽違8年，重返大銀幕的作品。（圖／曼尼娛樂提供）