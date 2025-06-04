2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次

記者劉宜庭／綜合報導

2025年上半年已歷經一次水星逆行（水逆），知名星座專家安格斯近日在節目中預告，下半年還有兩次水逆，分別發生在「7至8月」與「11至12月」，而受到衝擊最大的「最慘TOP3星座」也出爐，分別是獅子座、摩羯座與金牛座，尤其是涉及旅遊、遠行、國外教育者，必須特別注意安全與計畫。

安格斯表示，下半年的兩次水逆將在七八月與年底的十一至十二月發生，強調這段期間若有旅遊、長途移動、海外留學等行程，都易出現問題，包含交通延誤、意外事件或突發衝突，「旅遊搭交通工具很重要，不要停在那種海上太久的，最好飛機快一點。」

安格斯更指出，遠行期間也可能引發暴力或治安問題，「如果是在一個比較容易起衝突的國度，就是安全環境比較差的城市，它就特別容易擴大那個事件。」

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▲安格斯上節目分析。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



【第三名】金牛座：容易被搶，常遇拖延

金牛座在水逆期容易遭遇「劫胡」，也就是在競爭中被搶走機會。安格斯提醒不要再慢吞吞了，金牛要學火象星座的果斷，想太久就會錯失良機。

【第二名】魔羯座：話多就失，光芒要藏

魔羯座今年下半年若太過高調，反而會成為眾矢之的。安格斯建議：「低調是王道，安靜，反而更有力量。」

【第一名】獅子座：人言可畏，靜則自明

水逆第一波將直衝獅子座，等同「犯太歲」等級的衝擊。安格斯建議獅子座：「不要參與任何人的意見，少說話。」尤其藝人或公眾人物要特別留意言行，因為容易被話語牽連，引來爭議。

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