羅志祥當面拒絕上《夜夜秀》！賀瓏PO合照：會繼續努力　文章消失了

記者劉宜庭／綜合報導

喜劇演員賀瓏主持《賀瓏夜夜秀》第三季即將登場，節目犀利問答、爆點不斷的風格備受期待，近日終於與羅志祥（小豬）本尊碰面，立刻當面提出上節目邀約，但是遭到拒絕。

▲賀瓏當面邀請羅志祥上《夜夜秀》遭到拒絕。（圖／翻攝自賀瓏IG）



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盡管被婉拒，不過賀瓏仍不氣餒，在社群曬出合照，寫下：「跟關心《賀瓏夜夜秀》的各位報告一下，我剛剛當面邀請小豬，他『目前看起來』還是拒絕我了唷～。」以一貫幽默風格報告進度。

貼文中，賀瓏還特別標註羅志祥IG帳號，並配上話題標籤「#我的網紅女兒」、「#賀瓏夜夜秀」，不忘順勢為羅志祥主演的新片宣傳，他表示自己「我會繼續努力的」。不過，相隔一天時間，該篇貼文如今已經消失，疑似遭到刪除。

事實上，賀瓏過去在節目上，就曾多次隔空喊話羅志祥，表達想邀對方來談「多人運動」的想法，還曾自嘲「我抱著錢他也不來」，2個月前出席活動時，他也坦言私下有提出邀請：「他沒有意願，所以我就一直喊、一直喊，我一直以為他會翻臉生氣，但他到現在都還沒有，所以我就想說，那我有可能一直喊下去，會不會盧到他答應了？」