ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡天鳳碎屍案審2年！蔡母出庭作證
超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價
台灣第一人！女歌手「受邀非洲開唱」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

敖犬 壇蜜 蔡依林 彭于晏 納豆 依依 潔哥 紀曉君

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

記者蕭采薇／台北報導

男星彭于晏與天后蔡依林（Jolin），曾在2006年爆出交往的傳聞，最近更有網友對比兩人社群發文，懷疑小倆口早已悄悄復合長達6年，消息曝光後引發外界討論及關注。對此彭于晏工作室在3日晚間做出回應，除了否認戀情，更語氣沈重表示此事「造成極大困擾」。

▲▼彭于晏蔡依林（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲彭于晏、蔡依林被爆悄悄復合，但男方大動作回應澄清。（圖／翻攝自Instagram）

在社群上的網友爆料表示，蔡依林在2019年2月14日情人節前夕，提前在社群網站上發文「情人節快樂」，並分享了一張耳朵上插著玫瑰花的自拍照，還特別加上了Hashtag「#my love」。她自拍照的地點，是一家需經人介紹才能預約的餐廳，而就在發文的兩天前，這家餐廳的老闆曾分享與彭于晏的合照，照片中彭于晏手中拿著與蔡依林自拍照中相同的玫瑰花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，蔡依林同年在2月下旬接受陸媒專訪，當時從包包拿出玫瑰花，被問到「腦公有著落嗎？」她笑答：「就算有也不會告訴你們好嗎。」陸網挖出她當時受訪曾從包包拿出同款玫瑰，還提到「求婚戒」，種種跡象讓網友懷疑，兩人舊情復燃。不過彭于晏如今罕見的大動作澄清，也斷了眾人的猜測。

▲▼蔡依林、彭于晏被陸網瘋傳復合6年。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林、彭于晏被陸網瘋傳復合6年。（圖／翻攝自微博）

彭于晏工作室聲明全文

近期，部分帳號在網路上發布諸如「疑似蔡依林彭于晏一直在談」、「曝蔡依林彭于晏已經復合六年」、「蔡依林彭于晏的愛情保安」、「彭于晏現身蔡依林演唱會」等毫無事實依據的謠言。內容與事實嚴重不符，未經任何當事人證實，亦無任何事實依據。相關報導多數引用不明來源、主觀臆測，甚至透過剪輯公開活動畫面拼接情節，誤導公眾視聽。一些網路推手、行銷帳號也趁機惡意炒作、擴散這些謠言，進一步引發社會大眾的大量轉發與關注。

這些捏造並持續擴散的消息，雖荒謬至極，卻三人成虎。彭于晏先生及其團隊本希望以低調克制的方式處理，避免為無端編造的謠言提供更多的熱度與關注，但謠言並沒有隨著時間的推移而消散，反而愈演愈烈，逐漸成為輿論熱點。某些網路使用者更是揣測相關報導係彭于晏先生及團隊蓄意炒作，甚至無端猜測並指責彭于晏先生的家人，造成極大困擾。

彭于晏工作室經由慎重考慮，現已正式委託北京市中倫（上海）律師事務所展開調查取證工作，並啟動維權訴訟程序。本所特此聲明：

網路並非法外之地，言論自由亦必須在法律的框架內行使。我們在此呼籲廣大網路使用者，希望大家能夠理性對待網路資訊，切勿輕信謠言，更不要參與不實消息的轉發與擴散。

對於那些惡意侵害彭于晏先生名譽權的行為，本所將持續予以高度關注和追蹤，並將依法追究相關責任人的法律責任，絕不姑息。我們相信，法律的公正與威嚴將為彭于晏先生及其家人守護一片清朗的網路空間。

北京市中倫（上海）律師事務所
律師：津葉、師艷、印華、葉艷華
二〇二五年六月三日

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

彭于晏蔡依林

推薦閱讀

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

20小時前

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

6/2 13:25

型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分

型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分

6小時前

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

12小時前

中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書

中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書

9小時前

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

6小時前

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

12小時前

直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹

直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹

12小時前

文汶2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上　二度發聲提1訴求

文汶2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上　二度發聲提1訴求

7小時前

爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊

爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊

7小時前

周杰倫遊日「山下智久驚喜當地陪」！1歌詞曝私交　21萬人朝聖看呆

周杰倫遊日「山下智久驚喜當地陪」！1歌詞曝私交　21萬人朝聖看呆

12小時前

邊荷律遭爆球場惡行「罵哭工讀生」吐心聲！　經紀人揭實情：已找律師

邊荷律遭爆球場惡行「罵哭工讀生」吐心聲！　經紀人揭實情：已找律師

4小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮
陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

看更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前10

劉亦菲連發出遊照「海邊解放香肩」！　甜笑電暈粉：美景配美人

26分鐘前10

曹佑寧認證「照三餐親王淨」害羞嗚嘴！　談陳傑憲失言風波驚：以為他說親耶

42分鐘前712

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

47分鐘前30

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

47分鐘前51

不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　金在中、玟星7月輪番開唱

1小時前0

李雅英挑戰唱〈金包銀〉　籃籃自告奮勇當女神媒人

1小時前20

佳娜等不及揭曉二寶性別　苦等2週才能公開：好痛苦要忍這麼久！

1小時前10

《16歲懷孕》星媽心碎！兒子剛滿16歲驟逝　死因成謎急驗屍找真相

2小時前46

小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

2小時前1

林萱瑜爆閨蜜情變吳婉君！陳志強挺曾智希「2邊都朋友」私交曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院
    20小時前2011
  2. 辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來
    6/2 13:254237
  3. 型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分
    6小時前102
  4. 馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他
    12小時前144
  5. 中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書
    9小時前2011
  6. 「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青
    6小時前
  7. 陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍
    12小時前109
  8. 直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹
    12小時前189
  9. 文汶2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上　二度發聲提1訴求
    7小時前3012
  10. 爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊
    7小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合