彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

記者蕭采薇／台北報導

男星彭于晏與天后蔡依林（Jolin），曾在2006年爆出交往的傳聞，最近更有網友對比兩人社群發文，懷疑小倆口早已悄悄復合長達6年，消息曝光後引發外界討論及關注。對此彭于晏工作室在3日晚間做出回應，除了否認戀情，更語氣沈重表示此事「造成極大困擾」。

▲彭于晏、蔡依林被爆悄悄復合，但男方大動作回應澄清。（圖／翻攝自Instagram）

在社群上的網友爆料表示，蔡依林在2019年2月14日情人節前夕，提前在社群網站上發文「情人節快樂」，並分享了一張耳朵上插著玫瑰花的自拍照，還特別加上了Hashtag「#my love」。她自拍照的地點，是一家需經人介紹才能預約的餐廳，而就在發文的兩天前，這家餐廳的老闆曾分享與彭于晏的合照，照片中彭于晏手中拿著與蔡依林自拍照中相同的玫瑰花。

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此外，蔡依林同年在2月下旬接受陸媒專訪，當時從包包拿出玫瑰花，被問到「腦公有著落嗎？」她笑答：「就算有也不會告訴你們好嗎。」陸網挖出她當時受訪曾從包包拿出同款玫瑰，還提到「求婚戒」，種種跡象讓網友懷疑，兩人舊情復燃。不過彭于晏如今罕見的大動作澄清，也斷了眾人的猜測。

▲蔡依林、彭于晏被陸網瘋傳復合6年。（圖／翻攝自微博）

彭于晏工作室聲明全文

近期，部分帳號在網路上發布諸如「疑似蔡依林彭于晏一直在談」、「曝蔡依林彭于晏已經復合六年」、「蔡依林彭于晏的愛情保安」、「彭于晏現身蔡依林演唱會」等毫無事實依據的謠言。內容與事實嚴重不符，未經任何當事人證實，亦無任何事實依據。相關報導多數引用不明來源、主觀臆測，甚至透過剪輯公開活動畫面拼接情節，誤導公眾視聽。一些網路推手、行銷帳號也趁機惡意炒作、擴散這些謠言，進一步引發社會大眾的大量轉發與關注。

這些捏造並持續擴散的消息，雖荒謬至極，卻三人成虎。彭于晏先生及其團隊本希望以低調克制的方式處理，避免為無端編造的謠言提供更多的熱度與關注，但謠言並沒有隨著時間的推移而消散，反而愈演愈烈，逐漸成為輿論熱點。某些網路使用者更是揣測相關報導係彭于晏先生及團隊蓄意炒作，甚至無端猜測並指責彭于晏先生的家人，造成極大困擾。

彭于晏工作室經由慎重考慮，現已正式委託北京市中倫（上海）律師事務所展開調查取證工作，並啟動維權訴訟程序。本所特此聲明：

網路並非法外之地，言論自由亦必須在法律的框架內行使。我們在此呼籲廣大網路使用者，希望大家能夠理性對待網路資訊，切勿輕信謠言，更不要參與不實消息的轉發與擴散。

對於那些惡意侵害彭于晏先生名譽權的行為，本所將持續予以高度關注和追蹤，並將依法追究相關責任人的法律責任，絕不姑息。我們相信，法律的公正與威嚴將為彭于晏先生及其家人守護一片清朗的網路空間。

北京市中倫（上海）律師事務所

律師：津葉、師艷、印華、葉艷華

二〇二五年六月三日