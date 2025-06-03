乃哥愛兒徐新洋被疑去求婚　原來背後有高人指導

記者葉文正／台北報導

穿著筆挺西裝、手捧紅玫瑰，藝人徐新洋穿梭台北街頭，任誰看了都以為他要去求婚，但事實上，他正執行一項「飯店禮賓任務」，要為客人布置結婚周年驚喜。在Yahoo《星二代很忙內》6/3播出的節目中，徐新洋挑戰五星飯店禮賓人員，由全台僅 20 多位金鑰匙成員之一、資深禮賓專家 Carlo 親自指導，從大廳應對、客務處理到驚喜企劃全都親自上陣，沒想到初試身手就驚艷全場，Carlo 更點評：「他非常適合做這行。」

▲徐新洋有新的工作令人驚訝還相當稱職。（圖／節目提供）



一開始 Carlo 就向徐新洋介紹：「金鑰匙是飯店大廳服務人員的最高榮耀，也算是飯店界的奧斯卡，全世界大概只有三千位左右，而台灣僅有20位。」第一關考驗記憶力，需要在 10 分鐘內背下所有飯店相關資訊，徐新洋放話「我 5 分鐘就能記完」，不僅誇下海口，還真倒背如流完成挑戰。第二關是實戰應對，協助客人 Check-in，雖是第一次接待賓客，徐新洋卻表現沉穩自信，讓 Carlo 讚譽有加的說：「很多新人剛上線講話都會緊張、甚至結巴，但你表現得非常有自信、做得非常好。」

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▲徐新洋替顧客布置結婚周年的驚喜房間派對。（圖／節目提供）



真正的難關是第三關，替顧客布置結婚周年的驚喜房間派對，徐新洋先被派去購買所需用品，正當踏進花店時，他卻忍不住吐槽：「怎麼又是買花？我對花的印象不太好，之前為節目面試買了兩束花，結果還被打得分數這麼低，所以我這次買指定任務數量就好了。」



好不容易在艷陽下購足道具，真正的難題來了，原來他根本不會綁汽球，徐新洋說：「綁一顆氣球綁到流汗，我剛出去跑腿都沒這麼累，真的好無助，手快斷掉。」所幸最終成功完成一場高質感的驚喜佈置。Carlo 也給予超高評價，稱讚徐新洋反應非常快、EQ 高，Carlo 表示：「禮賓人員每天都面對不同挑戰，適合不怕人且有行動力的人，而你正是這樣的人。」