蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）與藝人彭于晏曾在2006年爆出交往的傳聞，最近更傳出小倆口疑似早已悄悄復合長達6年，消息曝光後引發外界討論及關注，就連資深媒體人許聖梅最近在上節目談論此事，分享當年狗仔跟拍的內幕。

▲許聖梅談論彭于晏、蔡依林緋聞。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

節目中，許聖梅表示，蔡依林和彭于晏在2006年到2008年間被爆出戀情，但當時兩人並沒有太多公開合照流出，只有一次周刊拍到蔡依林現身彭于晏住處，據說是去男方家打電動，當時外界揣測兩人「可能有點好感，但還不到談戀愛的程度」，關係曖昧不明。

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▲彭于晏、蔡依林疑似悄悄復合。（圖／翻攝自Instagram）

許聖梅回憶，蔡依林和彭于晏的緋聞曝光後，狗仔就開始常常蹲守在蔡依林住處，試圖挖更多線索，不過後來拍到的畫面是，蔡依林牽著愛犬「屋虎」外出買咖啡，當時她正準備回家，屋虎發現跟拍的狗仔，結果硬是衝過去，讓蔡依林不得不用力拉住牠，結果屋虎四隻腳抵抗的模樣，讓畫面充滿喜感。為此，許聖梅笑說：「比彭于晏更可愛！這世界上怎麼有人比彭于晏更可愛？這畫面比她跟彭于晏玩遊戲還有趣。」