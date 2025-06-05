「不是超人，也能扛起世界」　這些漫威無超能力英雄，才是真正的戰士！

記者蕭采薇／綜合報導

「美國隊長」的傳奇英雄精神，延續至全新世代——山姆·威爾森（Sam Wilson），前「獵鷹」，如今的「美國隊長2.0」。他是「沒有超能力的英雄群像」理念、堅持、信仰才是他們的超能力。

▲《美國隊長：無畏新世界》山姆·威爾森，打造出新時代英雄的風貌。（圖／漫威影業提供）

在漫威超級英雄中，不乏天神，或是超能力助力的角色。然而從新一代的「美國隊長」到《雷霆特攻隊*》的魯蛇英雄，我們也漸漸看到那些不是天選之人，但選擇撐起正義的人們，打造出新時代英雄的風貌。

山姆·威爾森原本是一名美國空軍特種部隊士兵，精通戰鬥與戰略，後來加入復仇者聯盟，成為美國隊長史蒂夫·羅傑斯（Steve Rogers）的摯友與左右手。與其他超級英雄不同，山姆沒有血清強化的超人力量，他依靠的是強大的戰術頭腦、精湛的空戰技巧，以及他標誌性的飛行裝備「獵鷹之翼」，讓他能在空中自由穿梭，攻守兼備。

▲《美國隊長：無畏新世界》山姆·威爾森，穿上由瓦干達高科技打造的全新美國隊長戰服。（圖／漫威影業提供）

然而，山姆·威爾森也一度自認無法成為下一個美國隊長，而歸還盾牌給政府。在經過重新思索之後，山姆·威爾森放遭受外界質疑的心魔，再度拿起盾牌，開始鍛鍊自己的體能與技巧，雖然沒有超級士兵血清加持的超能力，但是他透過不間斷的體力訓練，穿上由瓦干達高科技打造的全新美國隊長戰服，讓他擁有在天空飛行的能力，也在作戰上擁有更強大的力量，自信地接下「美國隊長」重任。

而漫威還有「非典型英雄」，沒有超能力但箭術高超的鷹眼，超強技巧從未失手。他原是個在馬戲團長大的孤兒，在某次演出被鋼鐵人奪去所有觀眾注意後決定也要成為超級英雄。儘管一開始是以反派角色出現，但如今已經漫威宇宙不可不提的英雄之一。

▲《鷹眼》箭術高超、從未失手。（圖／Disney+提供）

提到鷹眼，還有不得不提的「黑寡婦」娜塔莎。她從一名從小受訓的俄國間諜，到神盾局的特務，後來也成為超級英雄團隊復仇者聯盟的成員之一。也她也是漫威超級英雄中，最著名的「女力」代表之一。

▲「黑寡婦」娜塔莎。（圖／Disney+提供）

當然，妹妹葉蓮娜更是青出於藍。葉蓮娜在間諜與戰爭之間選擇正義，而在《雷霆特攻隊*》中，無與倫比的領導能力，更是成為新世代復仇者聯盟中，最受歡迎的角色之一。

▲葉蓮娜（中）在《雷霆特攻隊*》中，展現無與倫比的領導能力。（圖／漫威影業提供）

或許他們不是天生超級英雄，但他們一次又一次站上前線。他們的武器不是能力，而是信仰。就像山姆·威爾森在《美國隊長：無畏新世界》裡「我知道我不是史帝夫，但我有自己的方式」的名場面，也許不是史帝夫，但你永遠是我們的美國隊長。

▲《美國隊長：無畏新世界》再次出現紅浩克，也帶來更多伏筆。（圖／漫威影業提供）

《美國隊長：無畏新世界》5月底 Disney+上線。我們能在《獵鷹與酷寒戰士》中，看到山姆的掙扎；在《黑寡婦》葉蓮娜篇章裡，看到她的求生與獻身，更能在《雷霆特攻隊*》 看到巴奇、哨兵、葉蓮娜陣線聯動，以及《無敵浩克》和《尚氣》中，對照紅浩克身份與進化伏筆。更多無血清英雄的故事？全系列現在都在 Disney+。