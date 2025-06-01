44歲如花罕露面！「貼臉胡瓜畫面全被拍」淡出螢光幕18年近況曝光

記者孟育民／台北報導

藝人如花有著「女丑始祖」的封號，18年前淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前出現。日前她為了幫胡瓜慶生，驚喜現身《綜藝大集合》，胡瓜雖然被節目組惡整，但看到如花還是很開心的問：「哇好久不見！是《綜藝大贏家》的搭檔，你最近過得怎麼樣？」如花也很開心搭著胡瓜的肩膀說：「托你的福，你看我們兩個人的身材都差不多。」胡瓜面對好久不見的如花不僅熱情寒暄，甚至也開心地給如花一個大擁抱。

▲▼胡瓜歡慶生日，如花罕見現身。（圖／民視提供）



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《綜藝大集合》日前來雲林斗六的紅螞蟻生態世界農場，剛好臨近胡瓜的生日，製作單位特地找來了當地的人氣女團「褒忠花鼓隊」來為他慶生。製作單位為了讓壽星胡瓜可以「謀福利」，特地準備了遊戲「大吉大利挑戰賽」，在遊戲開始之前，阿翔介紹了「抽選遊戲搭檔」的環節，三位女藝人與三位神祕嘉賓分別在後面貼了被蓋起來號碼牌，胡瓜選出自己的幸運數字「4」，阿翔幫神祕嘉賓拿下面具，原來胡瓜要「臉貼臉」的搭檔正是如花。

▲▼如花臉貼臉胡瓜。（圖／民視提供）

胡瓜確定搭檔後進入遊戲挑戰，不過如花突然笑說：「我是第一次玩這個遊戲，看來我的第一次只好給瓜哥了！」充滿害羞的言論逗的大家哈哈大笑，反之胡瓜信心滿滿準備要以最快速度完成挑戰，結果比賽才剛開始兩人就接連失敗，一下是胡瓜的球因為沒夾好掉，一下因為如花太過拼命，用盡全力貼近胡瓜去接球，殊不知這顆球越接越下面，讓一旁觀戰的籃籃都不禁大叫：「這顆球不能再下去了！」兩個人的沒默契又親密的互動讓現場氣氛都沸騰了起來。