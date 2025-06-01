小朋友突問「白曉燕發生什麼事」！白冰冰感慨回應了　私訊S媽內容曝光

記者孟育民／台北報導

資深藝人白冰冰的女兒白曉燕，在1997年間遭陳進興等3名歹徒綁架撕票，震驚社會，白冰冰也因此成立「白曉燕基金會」幫助社會，另外也成立警察子女獎助學金，至今資助除3200多名警察子女。她今（1日）無酬力挺好友曹金鈴舉辦的「公益演唱會」，突感嘆時間過很快，聊到「白曉燕基金會」28週年時，有小朋友問她「白曉燕是誰？發生什麼事？」她則回應：「我要來說故事了，她不在都28年了，如果還在都40幾歲了，比在場好多人年長了一點。」輕描淡寫的一句話，不知背後有多少淚水。

▲白冰冰出席公益演唱會，盡自己一份心力。（圖／讀者提供）

基金會起初靠著創辦人白冰冰的存款和友人和民間人士捐款硬撐，她今談到這段心路歷程則說：「當時很多人鼓勵我做好事，但我心想我明明是被害人，我從被害人變成幫助人的公益人，連我自己都還在哭，我白天還要擦乾眼淚幫助人，我自己都覺得我快瘋了。」

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白冰冰先前就透露基金會在第6年時差點斷炊，當時是書法大師張炳煌召集了知名畫家李奇茂、江明賢等人捐出書法和畫作義賣，募得600萬元，才讓基金會得以繼續生存。」白冰冰當時花了50萬元買了一幅大師李奇茂的畫作，「我是做好事有好報，那幅畫增值不少。」





▲白曉燕基金會至今成立28周年。（圖／長興影視）

另外，白冰冰先前半夜也有私訊S媽，同為經歷喪女之痛的過來人，她感觸表示：「我就問她還好嗎，但一定不好，她就說『哭也不哭不出來』，我說每個人遇到都是太突然的事情，我不是要人家節哀，我說想哭就盡量哭，把妳的委屈哭出來，還要哭很久的，我們看到都是好好的，但夜半人靜才是天人交戰的開始。」她勸戒所有內心有傷痛的朋友，要哭就哭出來，擦乾眼淚日子還要過下去。