天生右手少5指！28歲網美「40次面試遭刷掉」　正向面對2行動籲社會改變

記者張筱涵／綜合報導

28歲的室井自出生以來便罹患「右手五指缺損」，但她從未讓身體的障礙成為人生的絆腳石：「即使右手沒有五根手指，生活上也沒什麼特別困擾的地方，做飯、洗衣都難不倒我，甚至也能像其他同齡女性一樣，享受美甲和髮型設計的樂趣。」

▲室井以經營社群和前往支援機構打工，希望能改變社會眼光。（圖／翻攝自Instagram／guuuu_non）



室井天生患有先天性四肢障礙，右手指頭發育不全。她的父母從小便幫她的右手取了個暱稱「小拳」，希望她能對自己的身體產生親近感：「父母從不過度協助，而是讓我自己先試一次，再遇到困難時再求助，他們這樣的教育方式讓我自然地接受了自己的障礙。」另外，她也提到這種障礙可能是由於胎內環境造成的，「醫生判斷應該是臍帶纏繞住右手，導致手指無法發育。」

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儘管童年生活充實，學習游泳、籃球、足球等課外活動樣樣不缺，進入青春期的室井，仍有過低潮時刻。拍照時無法和同學一起擺出雙手比愛心的姿勢，或因外貌的不安難以自在戀愛，不過這些煩惱仍屬內心掙扎，真正第一次感受到社會的「冷酷」，是發生在大學時期的一場打工面試。

▲室井長相甜美可愛，擁有演戲夢。（圖／翻攝自Instagram／guuuu_non）



「我想像朋友們一樣，在咖啡廳或居酒屋打工，但每當我提到右手的狀況時，對方就說『我們這家店可能不太適合妳』、『這樣沒辦法站在客人面前』，面試超過40家店，幾乎都被拒絕。」室井坦言當時感到無比挫敗，「還沒開始就被否定，真的很不甘心，但這樣的經歷，讓我提早了解社會的現實。」所幸最終，一家連鎖超市願意接納她：「我負責補貨，店長非常理解我，這份支持讓我重新振作起來。」

室井經歷了求職挫折，開始思考未來的方向：「我想去一個本來就對障礙者有理解的環境。」於是她進入障礙者支援機構打工，也因此投身社會福祉領域。如今在一間支援智能障礙者的團體家庭中工作，照顧7至8位住戶的日常生活：「我很喜歡這份工作，能親身參與照護並了解不同障礙者的需求，讓我有更多感觸。」

即便穩定就業，室井的心中仍懷抱一個夢想，就是成為演員：「大學時，朋友邀我當學園劇的臨演，那是我最喜歡的類型，像《花樣男子》這種青春劇讓我好嚮往。」然而現實再次給她當頭棒喝，起初站在主角旁邊的她，在劇組得知她右手的情況後，馬上被移到鏡頭後方：「也曾聽過這樣的說法：『右手缺指的角色，觀眾可能會誤會那是劇情的伏筆。』」

儘管如此，室井仍不放棄。即使夜班剛結束，也願花2小時前往試鏡：「有時到了最後一關，還是因為障礙被刷掉，但我會繼續挑戰。」

▲室井天生沒有右手指頭。（圖／翻攝自Instagram／guuuu_non）

室井也觀察到，雖然現在有越來越多關於輪椅或視障者的戲劇作品，但像她這樣「難以迅速察覺」的障礙，仍少被提及，因此開始經營社群平台，「希望讓更多人知道，其實也有像我這樣的障礙者，能夠過著與常人無異的生活。」

最令她感動的是，有媽媽留言告訴她：「我的孩子也是單手生活，謝謝妳讓我們知道不是只有我們。」室井說：「我並沒有放棄成為演員的夢想，最大的目標是有朝一日能參與晨間劇。我想告訴大家，夢想和日常，都不應該因為障礙而被放棄。」