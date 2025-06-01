蔡康永聽演唱會「想起小S」台下淚崩！洩21年情誼 認了：心裡在掙扎

記者潘慧中／綜合報導

蘇打綠「二十年一刻」巡演5月底首次攻上日本武道館，吸引大批歌迷朝聖，其中也包括蔡康永。蔡康永事後在社群網站提起此事，坦承在台下掉了眼淚。

▲蔡康永飛去日本朝聖蘇打綠的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）



蔡康永最近飛往日本觀賞蘇打綠的演唱會，當現場響起《無與倫比的美麗》時，他不禁在心中一邊偷笑、一邊嘆氣，原因是這首歌曾是他在《康熙來了》巡迴演唱會上，為認識了21年的搭檔小S慶生時所選的曲目，「當時唱了兩句就莫名其妙的哭了，根本沒唱完，超扯。」

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▲蔡康永明顯瘦很多。（圖／記者蔡琛儀攝）



演唱會進入最後的點歌環節時，主唱吳青峰突然走到蔡康永面前，鏡頭也剛好拍到他。面對如此特別的時刻，蔡康永坦言內心掙扎是否要點唱《小時候》，這是他與小S合作的電影的主題曲，「但覺得要把機會讓給歌迷，就閉住嘴。」

▲小S和蔡康永已經認識超過20年。（圖／資料照）

沒想到吳青峰一回到舞台，竟自動開口唱起《小時候》，毫無預警地觸動了蔡康永的情緒，「我在台下馬上就掉眼淚啦，愛哭鬼，」他自嘲地說。

蔡康永IG全文：

跑去蘇打綠的東京演唱會了，

聽到《無與倫比的美麗》時，心裡偷笑又嘆氣：

自己曾經在康熙的巡迴演唱會上，為了s生日唱這個歌，

當時唱了兩句就莫名其妙的哭了，根本沒唱完，超扯。

然後，到了演唱會最後的點歌時間，吳青峰就站在我面前，鏡頭也拍到我了，

我心裡在掙扎要不要點《小時候》，因為是s跟我那個電影的主題曲，但覺得要把機會讓給歌迷，就閉住嘴

結果青峰一回到台上，開口就自動唱了《小時候》，我在台下馬上就掉眼淚啦，愛哭鬼。