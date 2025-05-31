李程彬硬撐演技！喝醉戲吞下滾燙鹹湯圓　導演喊卡才敢吐實：舌頭燙傷了

記者蕭采薇／台北報導

《成功路上》即將播出完結篇，李程彬透過表演細膩詮釋男主角建中的性格如何「轉大人」。張詩盈印象最深刻的對手戲是李程彬喝醉回家，自己煮了鹹湯圓為他解酒。拍攝時為了效果，湯持續加熱了一段時間，李程彬吃了一口後，導演喊：「cut」，他才說被熱湯燙到舌頭。

▲王識賢劇中轉變，開始學會不被利益沖昏頭。（圖／公視台語台、華視提供）

劇中原本一心只想當老闆的王識賢，開始懂得評估訂單風險、不被利益沖昏頭，甚至為了送員工女兒出國留學，向銀行諮詢貸款事宜，讓劇中飾演老婆的張詩盈忍不住告白最喜歡王識賢的心軟。在現實生活中，張詩盈的老公也很善良，看到有人出車禍，會幫忙打電話、協助放路標擋車，並提供行車紀錄器畫面，而且事後從不把這些善行掛在嘴邊，只覺得是舉手之勞，讓張詩盈非常佩服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戲外也是母親的張詩盈，也仍在學習如何當父母，鼓勵大家換位思考。（圖／公視台語台、華視提供）

最新一集預告中，郭子乾與李之勤設局吸金潛逃並嫁禍給李程彬，李程彬又因為穿越的緣故有口難言。李之勤對這段劇情有感而發，並透露身邊朋友的經驗：「詐騙集團編造謊言，利用長輩心疼家人在外欠債受苦的心理要求匯款，長輩又顧及朋友自尊，未向本人確認真假就直接匯錢給來電的詐騙者，直到發現受騙已經來不及了。」她也呼籲大眾騙子無所不在，除了自己小心外，更要經常關心家中長輩及身邊的人，多通電話報平安、更新近況，讓更多詐騙集團無法趁虛而入。

▲吳翰林拍完這部戲學會珍惜當下。（圖／公視台語台、華視提供）

本劇演員們也希望觀眾看完《成功路上》後，重新找回與家人的羈絆。孝順的李程彬坦率的說：「我現在要回家，想我媽了！」他指出許多人通常會對陌生人很小心客氣，卻隨便對家人發脾氣，如果有一天失去家人連發脾氣其實都沒得發了。

▲《成功路上》將迎來結局，許莉廷希望觀眾看完後更勇敢說愛。（圖／公視台語台、華視提供）

這番話讓張詩盈頗有同感，戲外擁有兩個小孩的她鼓勵大家換位思考：「父母其實也是成為父母之後才在學，他們也不是完人。」王識賢以劇中大起大落的創業過程力勸觀眾：「冒險這件事情，有些人天生適合，有些人不適合。不要太躁進，凡事量力而為。」《成功路上》完結篇於本週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。