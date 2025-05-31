徐乃麟遭國手過肩摔畫面曝光　痛到五官扭曲！

記者葉文正／台北報導

體能實境綜藝節目《全村的希望》，將於本週日（1日）晚間8點，東森綜合台播出最新一集！由徐乃麟領軍，攜手張文綺、林莎，帶隊藝能界體能強手，阿本、徐新洋、無尊、卞慶華、肯納、檸檬、凱蒂、秀秀子，抵達台東對戰在地原住民高手。

▲張文綺對戰女大生水上搏擊，徐乃麟大讚女戰神！（圖／東森綜合台）

節目開始就祭出震撼彈！原住民柔道亞運國手林徐琬筑，毫不留情地將徐乃麟過肩摔，被摔得苦不堪言，痛到五官扭曲大喊「完全沒給我心理準備」，徐乃麟更拱出無尊也要體驗被摔得感覺，無尊痛苦臥倒在地直喊：「好痛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐乃麟被摔痛到臉部扭曲！（圖／東森綜合台）

節目大玩人體拔河吃完西瓜取勝，其中啦啦隊女神凱蒂更為了獲勝，奮力啃咬西瓜，卻不慎咬傷徐新洋的手指！徐新洋痛得大叫，直呼：「還以為手指頭斷掉，好像被喪屍咬到一樣！」，徐乃麟大讚「很有運動家精神，很拼命很棒！」除了激烈的競賽，節目中也充滿「粉紅泡泡」，卞慶華和林莎組隊吃西瓜，兩人奮力向前衝，脖子甚至勒出紅痕，所幸現場皆備有救護車，緊急擦藥後並無大礙。此外卞慶華和林莎相依偎吃西瓜，讓徐乃麟羨慕大喊：「我也好想跟林莎一起吃西瓜！」

▲啦啦隊女神凱蒂(中)「啃」爆徐新洋(右)喊：超痛像喪屍！（圖／東森綜合台）

徐新洋為了在益智遊戲中勝出，竟不惜背叛盟友，耍盡心機，最終成功奪勝！讓一旁的張文綺忍不住說：「果然是乃哥的兒子，簡直一模一樣。」徐乃麟也笑說「好賊啊！」不僅如此，向來以「賭神」自居的徐乃麟，在本集中也踢到鐵板！在吹牛遊戲，慘遭原住民強者洗劫，5萬獎金全數輸光。

此外張文綺也火力全開，與柔道選手正面對決，不僅扛起80公斤的輪胎，還與對方硬碰硬，絲毫不畏懼，在首集張文綺也與女大學生水上博擊，變換多種戰鬥姿勢，令徐乃麟讚嘆「根本女戰神」！



究竟誰能成為《全村的希望》？更多爆笑又熱血、鬥智鬥勇的精彩內容，請鎖定東森綜合台32頻道每週日晚間8點；無線中視每週日晚間10點；緯來綜合台每週五晚間10點；中華電信/MyVideo每週日晚間10點上架。