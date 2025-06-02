小孟老師／6月2日星座運勢 雙子升遷、射手財運旺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事情多易煩躁
感情：思考彼此未來
財運：慎防設局詐騙
幸運色：橡木色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：陷入自我侷限
感情：多以理性溝通
財運：尋找投資商品
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：績效再接再勵
感情：留意過度強勢
財運：多鑽研於財經
幸運色：淺棕色
貴人：雙子
小人：天秤
【土象星座】
工作：合作管道增加
感情：愛是成全對方
財運：努力可得收穫
幸運色：象牙色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：友人轉介機會
感情：感情較為心累
財運：小心意外漏財
幸運色：鐵灰色
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：全面更動項目
感情：小心誤會好意
財運：行車小心違規
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：收穫前輩經驗
感情：家庭關係和樂
財運：可以繼續投資
幸運色：淺粉色
貴人：處女
小人：獅子
工作：業績逐漸成長
感情：不滿彼此現狀
財運：投資再三考慮
幸運色：葡萄紫
貴人：牡羊
小人：處女
工作：充滿工作動力
感情：主動示好對方
財運：減少生活開銷
幸運色：草木色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【火象星座】
工作：順利脫離危機
感情：放下過多憂慮
財運：理性態度看錢
幸運色：奶茶色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：順利取得機會
感情：彼此交流愉悅
財運：今日不宜變動
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：增進專業技能
感情：兩人感情增溫
財運：獲利逐漸成長
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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