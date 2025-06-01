小孟老師／6月1日星座運勢 巨蟹防小三、獅子破財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：即將面臨淡季
感情：忍讓無理要求
財運：諮詢專業人員
幸運色：深棕色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：調整決策改變
感情：主動聯絡對方
財運：分散投資商品
幸運色：銀白色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：表現一如往常
感情：感情細水長流
財運：項目合夥賺錢
幸運色：象牙白
貴人：天蠍
小人：天秤
【土象星座】
工作：不宜出外發展
感情：熱情促使熱戀
財運：收入逐漸增加
幸運色：藍紫色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：留意對手動作
感情：過度放大失落
財運：買賣再三比較
幸運色：湖水綠
貴人：射手
小人：金牛
工作：改變原本模式
感情：調整說話方式
財運：付出社會公益
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：牡羊
【水象星座】
工作：積極應對失誤
感情：恐出現第三者
財運：降低開支成本
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：不滿上司調動
感情：獲得對方好感
財運：盡量節約花費
幸運色：粉晶色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：調整合約內容
感情：感情平等對待
財運：金錢問題解決
幸運色：紫晶色
貴人：牡羊
小人：獅子
【火象星座】
工作：任勞任怨應變
感情：聆聽對方心事
財運：系統規劃財務
幸運色：泥土色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：照規定來行事
感情：彼此衝突較多
財運：小心金錢損失
幸運色：桃木色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：臨聽同事想法
感情：包容對方情緒
財運：留意收支平衡
幸運色：奶黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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