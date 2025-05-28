揭開兒童台哥姐私下面！派翠克自爆徵選幼幼台慘落榜　愛面子神回一句

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》日前邀請到草莓姐姐、星星哥哥、橘子姐姐、葡萄姐姐及浣熊哥哥一起聊聊「今天不想當乖乖牌？！這不是我認識的哥姐們！」揭露平時可愛溫柔的哥哥姊姊，私下反差的那一面！開場沒多久，派翠克便問「平時會喝酒的哥哥姊姊妹舉手」只見草莓姐姐、橘子姐姐及葡萄姐姐大方舉起手，橘子姐姐透露自己比較喜歡喝調酒，平時也會跟朋友小酌幾杯；葡萄姐姐則說：「我都喝長島冰茶」瞬間讓眾人吃驚，因為該類調酒的酒精濃度偏高，葡萄姐姐隨即解釋道：「有沒有這麼濃的啦，我真的平常沒什麼在喝啦！」緊張的模樣笑翻全場。

▲Rita（左起）、菲比、星星哥哥、Sandy、派翠克、草莓姐姐、葡萄姐姐、橘子姐姐及浣熊哥哥進棚錄影。（圖／東森綜合 提供）



值得一提的是，當聊到哥哥姐姐去KTV都唱什麼歌時，星星哥哥說自己是走台語歌路，還現場演唱金曲歌王許富凱的歌，更加碼把〈雙人枕頭〉跳成〈卡加布列島〉風格，如此反差的表演也讓經紀人在場外捏把冷汗！而當聊到自己是什麼時候開始想加入幼幼大家族時，星星哥哥透露：「我18歲的時候，就有徵選過東森幼幼，但是失敗了！」

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▲星星哥哥私下愛唱台語歌。（圖／東森綜合 提供）



而這也讓派翠克回想起自己同樣也徵選過東森幼幼，兩人徵選的還是15年前的同一屆，星星哥哥一聽激動的上去握手表示：「我們不僅同一屆，還一起被刷下來，我們一起去罵人！」但派翠克卻表示：「我不一定被刷啊！他們只是到現在都還沒回我而已啊」神回覆笑翻全場。

▲派翠克曾徵選過兒童台哥哥。（圖／東森綜合 提供）



草莓姐姐與香蕉哥哥於2018年結婚，並在隔年12月迎來兒子「小新」，當被問到婚後生活壓力大，會不會出現精神崩潰跟老公大吵的情況時，草莓姐姐表示：「因為我們兩個人其實工作就是一直在講話，然後一切都很嗨，所以只要一個大活動結束回到家後，我們至少會有半天都不講話，就是坐在客廳沙發上看電視！」





▲草莓姐姐分享婚姻生活。（圖／東森綜合 提供）