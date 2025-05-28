張學友開唱「撞期大陸高考」遭瘋狂投訴　主辦緊急延期還貼錢補助

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友近日仍忙著為「張學友60+巡迴演唱會」四處巡迴，不過昨天（27日）東莞站主辦單位突然宣佈，原定於2025年6月6日至8日舉辦的演出確定延期至8月29、30、31日，時間與地點皆維持不變，依舊在東莞銀行籃球中心晚間7點半登場。

▲張學友東莞演唱會因撞期大陸高考延期。（圖／資料照／JDS提供）

由於先前即有網友透露，張學友6月東莞演唱會有2天撞期大陸高考，演唱會附近又是考場，因此遭到許多家長投訴要求延期，雖然演唱會的時間是在晚上7點半開始，持續2.5個小時，高考考試開始時間是上午9點，結束時間是下午5點，時間剛好錯開，但主辦方昨晚依舊宣布延期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位昨深夜發聲明表示，因與全國高考日期有部分重合，引發部分考生和家長的擔心，「對此，我們充分理解尊重，在藝人團隊的支持和配合下，經過審慎評估，決定延期舉辦。」此外，主辦方更表示，為最大限度降低影響，針對東莞市以外前來觀賞演出的觀眾，已研擬出一套損失補償方案，將會補助外地觀眾的飯店、交通工具退訂手續費。

▲張學友東莞演唱會延期。（圖／翻攝微博）

不過大批網友對此都表示心疼張學友，「真的冤死了」、「無妄之災」、「為什麼只針對張學友」，對於張學友的退讓都相當不捨，更有粉絲氣喊：「那幾天還有別人開演唱會，為什麼只針對張學友。」