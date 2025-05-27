陳大天閃兵交保「照常演出」　鍾欣凌曝他近況：一到現場先道歉

記者黃庠棻／台北報導

近日演藝圈「閃兵集團」成為新聞焦點，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括陳大天、大根、陳零九等人。其中，陳大天在家遭到逮補，當時未婚妻劉樸也目睹了被上銬的全程，後續他主演的舞台劇《三個傻瓜》遭到換角，另外一部舞台劇《莎姆雷特》則在5月23到25日如期出演。

▲陳大天近期深陷閃兵風波。（圖／記者邱中岳攝）

陳大天雖深陷閃兵風波，但在5月23到25日仍如期現身舞台劇《莎姆雷特》的演出，劇團表示因為該角色沒有替代演員，所以在討論過後決定照常演出，主角之一的鍾欣凌今（27）日出席新戲《拜六禮拜》媒體日活動，也分享了他的近況。

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▲鍾欣凌分享陳大天近況。（圖／記者黃克翔攝）

鍾欣凌被問及陳大天的近況，低調地說道「還不錯，我覺得不好幫他回答什麼」，透露對方一到復排現場就先跟所有人道歉，很認真地跟現場工作人員說「對不起，影響到大家，真的很抱歉，我會負責好好面對」，讓她暖心喊話「我們也是加油」，更分享演完之後自己有稍微從背後抱對方一下。

▲鍾欣凌分享陳大天近況。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，鍾欣凌也透露了陳大天演出當天的狀況「謝謝觀眾很認真進來看戲，看到這個人有努力，他目前處於一個讓自己安靜一下的狀況，日子變得很安靜、很平靜」，除了她給予對方安慰之外，曾國城也跟陳大天說道「去把該負的責任負完」。