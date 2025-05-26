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本土劇上演「迷妹遇本命」　肌肉型男首挑戰台八…蘇晏霈讚：90分

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期迎來話題人物驚喜登場，人氣網路歌手卞慶華首度跨足戲劇，客串飾演風靡全台的爆紅偶像歌手「藍諾」，不但成為劇中生技公司爭取的代言人，更與蘇晏霈飾演的「樂樂」發展出令人心動的情節，兩人初見面即上演「迷妹遇本命」的夢幻對戲，甜度破表。

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

首次參與八點檔拍攝，卞慶華坦言壓力很大，笑說「第一場戲就是要唱台語歌！雖然歌聲是後配的，但我必須對嘴很準，情感、表情都要像專業歌手一樣。」他表示被通知加入到正式拍攝，準備時間只有一天，為此在家苦練台語歌超過800遍「拍的時候真的很投入，導演也說對嘴很準，覺得努力沒有白費！」

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▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

台語成為他最大的挑戰，卞慶華感性分享「我的台語不太輪轉，洪毛哥真的超暖，會先用LINE錄音教我唸台詞。現場在梳化間，晏霈、曉筠、錦雯姐也會陪我對詞，讓我覺得壓力不那麼大。」特別讓他印象深刻的是「那天拍到半夜一點多，洪毛哥早就收工，還是留下來陪我，還分享很多經驗，真的很像有個靠山。」

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

這次拍攝也是卞慶華第一次體驗四機製作，他坦言「跟綜藝不一樣，要注意的細節很多，一開始有點緊張。但在現場大家都很熱情，讓我完全能投入角色，真的覺得民視是一個很溫暖的大家庭！」

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

蘇晏霈則稱讚卞慶華的敬業與學習力「他很怕自己台詞講不好，拍戲前不斷找我對詞。他真的很努力，我給他第一次八點檔演出90分，希望觀眾多多支持他！」錦雯也補充「我們是錄綜藝節目認識的，他真的超認真！他的劇本上全是標音，洪毛哥還錄音幫他練，真的很感動。」

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

▲卞慶華客串《好運來》，首次挑戰八點檔演出，飾演爆紅偶像歌手藍諾。（圖／民視提供）

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卞慶華蘇晏霈好運來

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