劉雨柔挺孕肚收「胡凱翔慶生驚喜」　聽1句話秒鼻酸：心情很複雜

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔在2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口更在今年大年初一公開懷孕喜訊，並於事後透露寶寶是女生。她今（26）日凌晨在社群發文，甜蜜分享胡凱翔替她精心安排的驚喜晚餐，提前為她慶生，讓她感受到滿滿的愛意及幸福，同時也透露，自己因為對方的一句話，忍不住鼻酸，坦言心情很複雜。

▲劉雨柔PO慶生文。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔分享，當天胡凱翔只簡單說了一句「走！帶你去吃飯」，對用餐地點守口如瓶，甚至連導航也是他親自設定，好像深怕她拆穿些什麼。直到抵達餐廳門口，劉雨柔才發現原來是貼心的生日驚喜，為此她感動地表示：「吃這麼高級，好險我有打扮一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉雨柔打趣透露，女兒似乎特別喜歡牛肉，「吃得比我還開心」，甚至在飯後讓爸爸都能感受到胎動的「瘋狂」。她也提到，胡凱翔將前往成都參加比賽，兩人即將面臨數週的分離，為此她感性表示：「我會好好照顧小花生跟自己，依賴一個人的生活真的好恐怖。」

▲劉雨柔2023年認愛胡凱翔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對女兒即將誕生，劉雨柔回顧和胡凱翔的感情歷程，坦言當晚對方說出「這是我們兩個人最後一次的大餐了」時，讓她一度鼻酸。接著聽到「未來！我們就多了一個小花生跟著」時，內心更是五味雜陳，卻也滿溢幸福。她感性地寫道：「從愛情一路走到了家庭，謝謝你付出的一切，也謝謝你用心的呵護著我們，謝謝你又一次展現金牛座的浪漫。」