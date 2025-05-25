富邦啦啦隊女神「挨酸不認真跳」　正面回擊釣出李珠珢力挺

記者王靖淳／綜合報導

Fubon Angels成員紅髮安娜日前飛往韓國體驗韓式應援，不過卻有網友質疑她站上異地球場毫無怯場，因此寫下留言：「為何在台灣不這樣認真跳？」為此，紅髮安娜在Threads發文轉發該留言，除了坦言感到難過之外，同時也表示：「你可以不喜歡我，但希望你⋯不要輕易抹滅我的認真！」貼文曝光後，隊友禾羽、奶昔及李珠珢也現身留言力挺。

▲紅髮安娜是Fubon Angels成員。（圖／翻攝自Instagram／anna0205chen_）

面對網友留言提出的質疑，紅髮安娜坦言看到這則留言時感到非常難過，並針對自己在台球場應援時的表現做出澄清。她強調，無論是局間舞還是日常演出，自己始終保持盡心盡力的態度，「即使跳了N次，覺得大家都看膩了，我也還是儘速跑到定位，再好好地完成。」

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▲紅髮安娜被質疑在台不認真應援。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）

紅髮安娜進一步表示，或許自己並不是該球迷關注的女孩，也接受有人可能會不喜歡她，但她仍希望外界不要輕易抹滅她對舞台的用心，「你可以不喜歡我，但希望你⋯不要輕易抹滅我的認真！」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，就連隊友禾羽、奶昔以及李珠珢也都現身力挺，「認同」、「抱抱妳，明明在台灣也很認真跳！你是最棒最認真的安娜欸！」、「妳絕對是最棒的，良善和完美的，真的很棒的安娜。」

▲隊友幫紅髮安娜講話。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）