林志玲坎城返家「幫兒子準備超狂驚喜」！本體照曝 網讚爆：太厲害

記者潘慧中／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲結束坎城影展的工作後，目前已低調返家，而她做的第一件事在25日曝光後，立刻吸引上千名網友在社群網站留言直誇：「太厲害了！」

▲林志玲幫兒子做了「外送小車車」。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲25日早上在社群網站附上一個微笑的表情符號說，回家後幫兒子做了「外送小車車」，準備等一下和小孩一起玩點餐遊戲，字裡行間流露出滿滿母愛。

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▲林志玲剛結束坎城影展的工作。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



照片中，可以看到林志玲使用了一輛迷你紅色的模型車做為基底，車後方裝有一個手工製作的Uber Eats外送箱，字體簡單但十分傳神，展現了她對細節的用心。

事實上，林志玲之前就因為3歲兒子的一句話，「小寶貝說要一個消防車可以快速出發的跑道，要一個運貨的卡車」，她就用家裡的紙盒製作出兩層空間，上層除了停放救護車，還使用方形盒子當成消防車的停車位；下層的每條跑道採用傾斜設計，營造出緊急出動的情境。

▲林志玲近年的生活重心都放在家庭。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



不只這樣，林志玲當時還做了一輛運貨卡車，滿足兒子的願望。她製作時，車頭以方形紙箱為主體，剪出前擋風玻璃與側窗，四輪以紙板圈製作，手繪出輪胎紋路，逼真度十足。