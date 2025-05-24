直擊／「防空洞歐巴」來了！蘇志燮合照女粉超暖「紳士手」　台下暴動

記者吳睿慈／台北報導

韓流男神蘇志燮曾在2019年來台會粉絲，隔年宣布結婚，震撼全體粉絲。他相隔5年訪台，24日出席TTE台北旅展活動，與逾百名粉絲互動，現場擠得水泄不通，婚後魅力不減，現場與男粉絲合照引起台下尖叫暴動。

▲▼「防空洞歐巴」來了，蘇志燮睽違5年來台。（圖／記者林敬旻攝）



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蘇志燮24日以觀光大使身份出席TTE台北旅展活動，他現身韓國觀光區與粉絲互動，親自推薦在地旅遊景點江原道、忠清南道，以及首爾融合各種文化的氛圍，希望粉絲可以親自到場體會當地的風景特色。

▲蘇志燮與粉絲互動。（圖／記者呂佳賢攝）



睽違5年再來台灣，蘇志燮對粉絲的寵愛加倍，當他在回答問題期間，不忘趁著翻譯空檔對台下比愛心，在場上還抽出3位粉絲互動，第一位男生粉絲順利答題，他與對方合照時，親切地幫忙喬最佳角度，引起台下女粉絲羨慕的尖叫聲，全場暴動。

▲▼蘇志燮合照女粉絲有超暖「紳士手」，台下暴動。（圖／記者呂佳賢攝）



特別的是，蘇志燮在與女生粉絲互動時出現「紳士手」，他雖然用右手將女方圈住，但刻意把手掌抬起保持距離，展現溫暖之舉，全程被鏡頭捕捉下來，難得與台灣粉絲見面，他最後與全場大合照，更有求必應比出手指愛心，非凡魅力讓在場觀眾直呼「又戀愛了」。